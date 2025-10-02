Estes exercícios pouco conhecidos ajudam a reduzir a barriga depois dos 40 anos

A perda de barriga depois dos 40 não tem de ser um desafio impossível. Estes exercícios pouco conhecidos ajudam a tonificar o abdómen sem sair de casa.

Muita gente associa «treino de core» a exercícios no chão, como abdominais ou crunches, mas quando estamos em pé, os músculos profundos do abdómen são muito mais desafiados, pois todo o corpo precisa de se estabilizar.

Ao nos movimentarmos em pé, pernas, glúteos, ombros e braços participam ativamente, tornando cada repetição mais eficaz na queima de calorias — e perder a barriga após os 40 anos requer gastar mais calorias do que se consome.

O site Eat This, Not That destaca seis exercícios em pé altamente recomendados:

Thrusters

Como fazer: combina agachamento com press. Segura o peso à frente (como um haltere ou kettlebell), desce em agachamento e, ao subir, empurra o peso para cima.

Kettlebell Swing

Como fazer: mantém os pés à largura dos ombros, agacha ligeiramente, impulsiona os quadris para a frente e balança o kettlebell até à altura do peito ou ombros, controlando o retorno com o core e glúteos.

Med Ball Side Slams

Como fazer: segura uma bola medicinal, leva-a acima da cabeça e “esmague” de lado, rodando o tronco. É essencial ativar bem o core durante o movimento.

Cable Woodchops

Como fazer: com um cabo ou banda elástica fixada, puxa desde um ponto alto até ao lado oposto à anca, rodando o tronco enquanto executa o movimento.

Pallof Press

Como fazer: fixa uma banda elástica ou cabo lateralmente, segura com ambas as mãos ao peito e estende os braços para a frente, mantendo o tronco firme e resistindo à rotação.

Push Press

Como fazer: parecido com o press de ombros, mas inclui um ligeiro impulso das pernas e ancas para ajudar a elevar o peso acima da cabeça.

