Uma história de amor, viagens pelo mundo e quase 2 milhões de seguidores. E agora um bebé encantador

O casal Explorerssaurus inspira com as partilhas das suas viagens pelo mundo

Foi um momento emocionante e cheio de ternura no Dois às 10: conhecemos o pequeno Romeu, o primeiro filho de Raquel Janeiro e Miguel Mimoso, mais conhecidos como os Explorerssaurus. Com apenas três meses e meio, o bebé conquistou os apresentadores e os espetadores.

Tudo começou há oito anos, quando uma jovem apaixonada por viagens cruzou caminho com um fotógrafo talentoso. Miguel apaixonou-se por Raquel ao primeiro olhar, numa discoteca, mas a conquista não foi fácil. Hoje, o amor que nasceu dessa persistência transformou-se numa vida partilhada de aventuras, sonhos e muitos quilómetros pelo mundo.

Os Explorerssaurus despediram-se dos trabalhos que tinham em Portugal para seguir o coração e o instinto: viajar. A primeira grande aventura levou-os a Bali, destino onde acabariam por abrir um hotel. Seguiram-se meses intensos a explorar a Ásia e, pouco a pouco, começaram a partilhar nas redes sociais imagens que deixaram milhares de pessoas a suspirar por cenários paradisíacos.

O sucesso não tardou a chegar. Hoje, Raquel e Miguel são conhecidos como o casal que mostra algumas das fotografias de viagens mais incríveis do Instagram, inspirando quem os segue a sonhar mais alto. Entre paisagens deslumbrantes e histórias de estrada, foram construindo uma comunidade fiel que acompanha cada passo.

Mas a maior viagem começou no ano passado, quando anunciaram a chegada do seu primeiro filho. A gravidez trouxe alguns desafios, com um primeiro trimestre atribulado e um parto por cesariana, já que Romeu estava sentado. No entanto, a alegria da chegada superou todas as dificuldades. “Não foi um pós-parto fácil, mas é um processo”, confidenciou Raquel, que vê agora a maternidade como a sua maior aventura.

Hoje, Raquel e Miguel assumem que deixaram de ser “menos casal” para se tornarem “mais amigos e companheiros”. O pequeno Romeu é um bebé tranquilo, como revela Miguel: “É muito calmo, não faz birras.” Ao lado dos pais, vai certamente crescer a descobrir o mundo, e Bali será apenas o primeiro de muitos destinos a explorar.