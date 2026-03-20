Esqueça a farinheira no recheio: experimente rolo de carne como molho de farinheira

Em vez de ir dentro do rolo, a farinheira surge num molho envolvente que promete surpreender à primeira garfada.
Lombo no forno com batatas e molho de farinheira
Ingredientes:
1 kg de batatas para assar, cortadas em quartos
1 kg de lombo de porco
Sal
1 farinheira
40 g de cubos de manteiga
5 dentes de alho
Alecrim
3 colheres de sopa de mostarda Dijon
Preparação:
Coloque as batatas e o lombo numa assadeira e tempere com sal.
Num processador de alimentos, adicione a farinheira, a manteiga, o alho, o alecrim e a mostarda. Triture até obter uma pasta homogénea.
Barre o lombo com a pasta preparada.
Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 90 minutos.
