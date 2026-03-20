Esqueça a farinheira no recheio: experimente rolo de carne como molho de farinheira

  • Fábio Belo
  • Há 24 min
Em vez de ir dentro do rolo, a farinheira surge num molho envolvente que promete surpreender à primeira garfada.

Ingredientes:

  • 1 kg de batatas para assar, cortadas em quartos

  • 1 kg de lombo de porco

  • Sal

  • 1 farinheira

  • 40 g de cubos de manteiga

  • 5 dentes de alho

  • Alecrim

  • 3 colheres de sopa de mostarda Dijon

Preparação:

  1. Coloque as batatas e o lombo numa assadeira e tempere com sal.

  2. Num processador de alimentos, adicione a farinheira, a manteiga, o alho, o alecrim e a mostarda. Triture até obter uma pasta homogénea.

  3. Barre o lombo com a pasta preparada.

  4. Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 90 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

