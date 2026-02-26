Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

Prepare-se para descobrir o arroz cremoso de farinheira que vai roubar todas as atenções à mesa.
Ingredientes:
-
Azeite
-
1 cebola picada
-
2 dentes de alho picados
-
150 g de arroz vaporizado
-
800 ml de água
-
2 farinheiras
-
75 g de queijo ralado
-
Sal
Preparação:
-
Num fio de azeite, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados.
-
Acrescente o arroz, deixe-o fritar ligeiramente e adicione a água. Tempere com sal a gosto.
-
Quando o arroz estiver quase cozido, misture a farinheira cortada em pedaços.
-
Termine envolvendo o queijo ralado e mexa bem até obter um arroz bem cremoso.
