Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

  • Fábio Belo
  • Há 2h e 26min
Arroz cremoso de farinheira
Arroz cremoso de farinheira

Prepare-se para descobrir o arroz cremoso de farinheira que vai roubar todas as atenções à mesa.

Ingredientes:

  • Azeite

  • 1 cebola picada

  • 2 dentes de alho picados

  • 150 g de arroz vaporizado

  • 800 ml de água

  • 2 farinheiras

  • 75 g de queijo ralado

  • Sal

Preparação:

  1. Num fio de azeite, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados.

  2. Acrescente o arroz, deixe-o fritar ligeiramente e adicione a água. Tempere com sal a gosto.

  3. Quando o arroz estiver quase cozido, misture a farinheira cortada em pedaços.

  4. Termine envolvendo o queijo ralado e mexa bem até obter um arroz bem cremoso.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Fábio Belo Arroz de farinheira

