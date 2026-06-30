Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

  • Fábio Belo
Bolo mármore
Bolo mármore

Esqueça a ideia de que um bolo saudável não sabe bem. Este bolo mármore proteico tem menos de 100 kcal por fatia e vai surpreendê-lo pelo sabor.

Procura uma receita fácil, deliciosa e rica em proteína? Este bolo mármore proteico promete surpreendê-lo. A receita rende 12 fatias.

Ingredientes

Creme de baunilha

  • 200 g de pudim proteico de baunilha
  • 1 ovo
  • 75 g de farinha
  • 1 c. de café de fermento
  • 1 c. de sopa de mel (opcional)

Creme de chocolate

  • 200 g de pudim proteico de chocolate
  • 1 ovo
  • 75 g de farinha
  • 1 c. de café de fermento
  • 1 c. de sopa de mel (opcional)

Preparação

  1. Numa taça, misture o pudim proteico de baunilha com o ovo, a farinha, o fermento e o mel, até obter uma massa homogénea.
  2. Repita o processo noutra taça, juntando o pudim proteico de chocolate, o ovo, a farinha, o fermento e o mel, e envolva bem até a massa ficar homogénea.
  3. Verta as duas massas alternadamente para uma forma de bolo inglês, de modo a criar o efeito mármore.
  4. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 40 minutos.

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Temas: Fábio Belo Bolo mármore
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