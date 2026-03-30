Ideia de massa barata para quando a carteira aperta

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 56min
Massa com carne picada
Massa com carne picada

Comer bem não tem de ser caro. E esta receita é a prova disso.

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Massa com carne picada

Ingredientes:

  • Azeite
  • 1 cebola picada
  • 700 g de carne picada de porco
  • Sal q.b.
  • 75 ml de polpa de tomate
  • 200 g de massa cotovelos
  • 600 ml de água
  • 125 g de queijo ricota


Preparação:
1. Numa frigideira, deite um fio de azeite, junte a cebola e a carne picada. Tempere com sal e deixe cozinhar bem.
2. Adicione a polpa de tomate, a massa e a água. Quando a massa estiver cozida, acrescente o queijo ricota e envolva até ficar bem cremoso.

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Temas: Fábio Belo Massa com carne picada
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