5 pequenos-almoços que podem mudar a sua forma física até ao verão

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? Há uma imagem que fala por si

Se quer emagrecer até ao verão, talvez esteja a começar o dia da forma errada. A boa notícia? Pequenas mudanças no pequeno-almoço podem fazer toda a diferença — e estas ideias saudáveis são o ponto de partida ideal.

Com a chegada do verão, aumenta a preocupação em adotar hábitos mais saudáveis, especialmente no que toca à alimentação e ao controlo do peso. Pequenas mudanças consistentes no dia a dia, como a redução do consumo de açúcar e de alimentos processados, podem ter um impacto significativo ao longo do tempo.

Perder peso de forma saudável não significa apenas “comer menos”, mas sim comer melhor. Optar por refeições ricas em legumes, proteína de qualidade e hidratos de carbono complexos contribui para maior saciedade e níveis de energia estáveis ao longo do dia. A isto soma-se a importância de uma boa hidratação e de manter regularidade nas refeições.

Para apoiar estes hábitos, existem também sugestões práticas e saborosas, como as receitas saudáveis de Fábio Belo, que demonstram que é possível comer bem de forma simples e equilibrada. Percorra a galeria acima e veja as receitas.

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