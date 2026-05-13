Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

Após Secret Story polémico, Diogo toma decisão radical: «Disse que me queria desafiar»

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram .

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.

RELACIONADOS

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Nunca faríamos um bolo com este ingrediente, até provarmos: veja a receita

Experimentámos isto e, agora, os bolos saem sempre perfeitos da forma