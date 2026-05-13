Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:00
Receita de pudim de ovos com quatro ingredientes
Receita de pudim de ovos com quatro ingredientes
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Não é preciso complicar para fazer uma sobremesa deliciosa. Este pudim prova que, com apenas 4 ingredientes, consegue um resultado incrível.

Ingredientes:
  • 1 l de leite meio-gordo;
  • 12 ovos;
  • 220 g de açúcar;
  • 2 colheres de sopa de caramelo líquido.

Preparação

  1. Comece por untar uma forma com buraco com o caramelo líquido e reserve.
  2. Numa taça, coloque o leite, o açúcar e os ovos, envolvendo tudo muito bem. De seguida, verta a mistura para a forma e leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 60 minutos.
  3. Depois de frio, desenforme o pudim e sirva.

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