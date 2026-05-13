Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

Não é preciso complicar para fazer uma sobremesa deliciosa. Este pudim prova que, com apenas 4 ingredientes, consegue um resultado incrível.
- 1 l de leite meio-gordo;
- 12 ovos;
- 220 g de açúcar;
- 2 colheres de sopa de caramelo líquido.
Preparação
- Comece por untar uma forma com buraco com o caramelo líquido e reserve.
- Numa taça, coloque o leite, o açúcar e os ovos, envolvendo tudo muito bem. De seguida, verta a mistura para a forma e leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 60 minutos.
- Depois de frio, desenforme o pudim e sirva.
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