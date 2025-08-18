Fábio Paím arrasa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Ela engravidou sem tocar no rapaz»

Ex-concorrente do «Big Brother Verão» lançou fortes críticas ao casal mais comentado da casa.

Em conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, Fábio Paím revelou que foi complicado estar num jogo tão intenso e deixou críticas a Afonso Leitão e Catarina Miranda.

«O Afonso tem que fazer tudo o que ela quer e, quando não faz, ela parte óculos, manda cabides ao chão, atira o microfone… Ela faz o que quer», disse.

Durante a conversa, Cristina Ferreira questionou-o: «Mas ela faz o que ela quer?».

«Dentro do jogo, faz. E é bom para ele. Ele não quer saber o que se está a passar. O Afonso tenta conviver connosco, mas não dá. Ela não deixa. Ela chora, ela toma conta dele», respondeu Fábio Paím.

Para o ex-jogador de futebol, trata-se apenas de uma estratégia:

«É bonito para ele, porque está a dar certo. Ali dentro, o que eu estava a ver é que vale tudo. Há pessoas que levam sanções, outras não e a produção decide. Eu fui o primeiro a dizer que estava de acordo, mas o jogo é assim».

O ex-concorrente foi mais longe e afirmou:

«Na cabeça da Miranda, existe. Porque a Miranda já engravidou. Ela engravidou sem tocar no rapaz. Está, como diz, com barriga de grávida. Ela faz o filme dela. E o Afonso está farto. Ele não suporta. Cá fora, o Afonso vai fugir dela. Nem vai ter contacto com ela».