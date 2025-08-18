Fábio Paím surpreende Cláudio Ramos em direto com vídeo: «O Paím está no meio das duas»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 13:20
Fábio Paím
Fábio Paím

Fábio Paím 'matou' a curiosidade de Cláudio Ramos em direto.

O Secret Story está de volta!
Na manhã desta segunda-feira, Fábio Paím, expulso ontem do Big Brother Verão, esteve no programa «Dois às 10», conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante a entrevista, o ex-concorrente partilhou a sua experiência no reality show, recordando alguns dos momentos mais marcantes dentro da casa. No entanto, a conversa ganhou um rumo inesperado quando Cláudio Ramos, entre risos, decidiu questionar Fábio Paím sobre a sua participação num filme pornográfico.

Sem rodeios, o antigo futebolista mostrou, em direto, imagens desse filme ao apresentador. O momento gerou curiosidade no estúdio, deixando Cláudio Ramos visivelmente constrangido com o que via em plena emissão.

Ainda assim, o momento acabou por ser descontraído, com risos e brincadeiras entre os dois, enquanto Cristina Ferreira acompanhava divertida a situação insólita.

Temas: Fábio Paím Cláudio Ramos Big Brother Verão

