Fábio Paim revela onde «estourou» os seus primeiros milhares de euros: «Sem respeito pelo dinheiro»

Fábio Paim tinha tudo para vingar no futebol, mas os milhares de euros que começou a ganhar aos 16 anos levaram-no por um caminho de excessos. Agora, no Big Brother Verão, partilha a sua história de superação.

Fábio Paim foi, durante anos, o exemplo mais repetido de como o talento sem disciplina pode ser desperdiçado. Aos 16 anos, já ganhava mais do que muitos profissionais estabelecidos. Era o menino de ouro da formação do Sporting, apontado por muitos como “melhor que Cristiano Ronaldo” — mas a história tomou um rumo diferente.

Em entrevista no programa Goucha, o ex-jogador voltou a recordar como tudo começou a desmoronar: «Aos 16 anos já ganhava muito dinheiro e não soube lidar com isso», contou. A juventude, a falta de maturidade e os maus conselhos levaram-no por um caminho de gastos descontrolados. «Gastei com amigos, festas, dava o dinheiro às pessoas, carros... sem respeito pelo dinheiro», assume.

Apesar dos avisos da mãe, que tentava mantê-lo no caminho certo, Fábio Paim mergulhou numa vida de excessos. A fama, o dinheiro e a liberdade precoce transformaram-se em armadilhas. Hoje, tenta reescrever a sua história, reconhecendo publicamente os erros cometidos — tal como contou na curva da vida do Big Brother Verão.