Mãe de 12 filhos anuncia nova gravidez: «O dia mais aguardado finalmente chegou»

Esta é a história que está a circular o mundo. Mariana Arasaki e a família numerosa somam já mais de um milhão de seguidores.

A influenciadora digital Mariana Arasaki, de 40 anos, natural de São Paulo, está novamente grávida. Conhecida por partilhar nas redes sociais o dia a dia com os seus 12 filhos, Mariana anunciou que está à espera do 13.º bebé — e a notícia rapidamente se tornou viral.

Com mais de um milhão de seguidores na conta de Instagram @coracaodemami, a influenciadora divulgou a novidade através de um vídeo, que ultrapassou os 5 milhões de visualizações. “Não imaginava que faria tanto sucesso! Fiquei muito feliz com a reação das pessoas. Quase todos os dias me perguntavam quando viria o próximo baby Arasaki”, partilhou em entrevista à revista Crescer.

“Uma enorme emoção e gratidão”

Curiosamente, foi uma das filhas que deu o primeiro alerta. “A Stella Maria, de 4 anos, começou a dizer que eu tinha um bebé na barriga e não parava. Depois, mais três filhos disseram o mesmo. Foi aí que decidi fazer um teste”, recorda Mariana.

O resultado confirmou as suspeitas e trouxe um misto de surpresa e emoção. “Foi uma alegria imensa. Achei que as gémeas seriam as últimas. Quando descobrimos, fizemos uma pausa para agradecer a Deus. Cada filho vale o mundo e é um oceano de amor. É impossível explicar a felicidade que senti”, afirmou.

Já com 17 semanas de gestação, Mariana revela que esta gravidez tem trazido alguns desafios, como nas anteriores.

Uma família numerosa, entre amor e logística

Mariana é mãe de 12 filhos: Maria Philomena (13), Martin (12), Maria Clara (10), Maria Sophia (9), Bernardo (8), Margarida Maria (6), Maria Madalena (5), Stella Maria (4), João Pio e Josemaria (3), Maria Cristina e Maria Gabriella (1). A família inclui dois pares de gémeos.

A influenciadora deixou a carreira na área administrativa de uma empresa de engenharia após o nascimento da sexta filha, para se dedicar a tempo inteiro à maternidade. Apesar das críticas que por vezes recebe, tanto online como na vida real, Mariana sublinha o amor que sustenta a dinâmica familiar. “A vida aqui tem os seus desafios, mas as recompensas são enormes. Os meus filhos ficaram radiantes com a notícia. Já discutem quem será o primeiro a pegar o bebé ao colo e quem vai ajudar mais”.

Casados desde 2011, Mariana e Carlos Arasaki aguardam por saber o sexo do bebé. O nome também está por decidir. “É difícil escolher quando já temos tantos filhos”, brinca.

Veja na galeria algumas das fotografias da família.