Tinha 16 anos quando foi expulsa de casa pela mãe. Jéssica acabou a dormir na rua antes de conseguir dar um novo rumo à vida

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Jéssica Silva esteve no programa "Dois às 10", da TVI, para partilhar uma história de vida marcada pela negligência, violência e superação. Atualmente empresária e a viver na Suíça, recordou o pesadelo que viveu durante a adolescência às mãos dos pais.

Até aos 11 anos, Jéssica acreditava que o homem que a criou era o seu pai biológico. Foi apenas nessa idade que descobriu a verdade e conheceu, pela primeira vez, o verdadeiro pai. "Conheço-o pela primeira vez e acreditei que teria a família que sempre desejei", recordou.

Pouco tempo depois, a mãe decidiu dar uma nova oportunidade à relação com o pai biológico e mudou-se com as filhas para a Suíça. No entanto, a vida que Jéssica imaginava rapidamente deu lugar a uma realidade muito diferente. "Vivi anos num ambiente onde nunca me senti verdadeiramente segura", confessou.

A empresária contou que, ao longo dos anos, assistiu a episódios de violência e viveu em condições muito difíceis. Segundo Jéssica, os pais colocavam sempre as próprias necessidades em primeiro lugar.

Aos 16 anos, Jéssica foi ainda diagnosticada com uma doença rara nos rins. Apesar disso, durante cerca de um ano, nunca foi acompanhada pelos pais às consultas médicas.nFoi também nessa altura que a situação atingiu o limite. Aos 16 anos, a mãe expulsou-a de casa. Sem ter para onde ir, Jéssica passou várias noites a dormir na rua.

Durante os dois anos seguintes, os pais não voltaram a entrar em contacto com ela.

Apesar de todas as dificuldades, Jéssica conseguiu reconstruir a vida. Atualmente é casada, mãe de Madalena e Valentim e criou a própria empresa de marketing digital na Suíça, deixando para trás o terror que viveu durante a infância e adolescência.

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