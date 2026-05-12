Mãe aos 14 anos, Lurdes recorda comentários que ouvia na rua: «Uma criança a tratar de outra»

Quase 21 anos depois, ex-concorrente do Big Brother volta a ser pai: «Aos 51 anos, volto a sentir este amor»

Lurdes Almeida esteve no “Dois às 10” para partilhar uma vida marcada pela pela superação.

Lurdes cresceu numa família numerosa, composta por oito irmãos, e viu a infância ser interrompida demasiado cedo. O pai morreu quando tinha apenas 10 anos e, pouco tempo depois, a vida voltou a mudar drasticamente.

Aos 13 anos engravidou e foi mãe aos 14. A adolescência ficou para trás de forma abrupta e a antiga convidada do programa recorda as palavras que ouvia frequentemente na rua. “Era uma criança a cuidar de outra”, contou.

Lurdes revelou ainda que abandonou a escola muito cedo para começar a trabalhar e ajudar a família, assumindo que viveu tempos extremamente difíceis. A convidada recordou também as dificuldades económicas da infância, marcada pela escassez e pela falta de condições básicas.

Apesar das dificuldades, Lurdes criou os filhos sozinha e nunca deixou de trabalhar. Sofreu um AVC aos 44 anos, mas recuperou contra todas as expectativas. Hoje, olha para o passado com emoção, mas também com orgulho pelo percurso que conseguiu construir.