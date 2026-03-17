Aos 22 anos, Cassandra cuida do irmão de 4 anos após diagnóstico de cancro dos pais: «Vivemos da baixa deles»

Com apenas 22 anos, Cassandra viu a vida mudar drasticamente quando os pais foram diagnosticados com cancro. Sem hesitar, deixou o trabalho e assumiu o cuidado do irmão de quatro anos, numa rotina marcada pela luta diária e por dificuldades financeiras: “Vivemos da baixa deles”.

A história de Cassandra Pinto está a comover quem a conhece. Com apenas 22 anos, a jovem viu-se obrigada a colocar a vida em pausa para cuidar dos pais, ambos diagnosticados com cancro, e do irmão mais novo, de apenas quatro anos.

Tudo começou em outubro de 2024, quando o pai, José, foi diagnosticado com cancro do ânus. Submeteu-se a tratamentos intensivos, incluindo quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia. Mais tarde, em outubro de 2025, foi a vez da mãe, Paula, receber um diagnóstico ainda mais delicado: cancro do pâncreas.

Atualmente, a mãe encontra-se internada nos cuidados intensivos do IPO do Porto há cerca de dois meses, depois de complicações graves, incluindo uma infeção no sangue após a cirurgia. O prognóstico é reservado e os médicos não escondem que corre risco de vida.

Perante este cenário, Cassandra não hesitou: despediu-se do trabalho e regressou a casa dos pais para assumir todas as responsabilidades. Além de acompanhar o estado de saúde dos pais, tornou-se o principal apoio do irmão mais novo, que enfrenta a ausência da mãe. “Fui eu que quis deixar tudo. Não havia outra hipótese, tinha de o fazer por eles”, explicou.

A jovem admite que a situação é emocionalmente exigente, sobretudo pela incerteza em relação à mãe: “A minha mãe preocupa-me, não estou preparada para a perder”. Com o pai de baixa médica e sem poder trabalhar, e a mãe hospitalizada sem rendimentos, a família vive atualmente de apoios limitados. “Vivemos da baixa deles”, revelou Cassandra, evidenciando as dificuldades financeiras que enfrentam.

Apesar de tudo, a jovem mantém-se firme: “Tenho de estar bem por eles”. A dedicação de Cassandra tem sido fundamental também para o irmão mais novo, que, no meio de toda a mudança, encontrou nela uma nova figura de referência.

Uma história marcada por amor, sacrifício e resiliência, que mostra até onde pode ir a força de uma família perante a adversidade.