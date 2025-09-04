Diversão para toda a família: este parque português faz lembrar a Disneyland

Localizada em Penafiel, a Magikland é um parque de diversões com seis zonas temáticas, piscinas e escorregas que garantem um dia completo de animação para toda a família.

Para os fãs de parques de diversões, há um local a não perder no norte de Portugal: a Magikland, em Penafiel. Com uma oferta que vai desde montanhas-russas e comboios até escorregas aquáticos e piscinas, o espaço promete um dia inteiro de diversão para toda a família.

Com uma área de sete hectares, o parque abre as portas a quem procura adrenalina nos carrosséis e encantamento nas diferentes atrações. Além das diversões, dispõe ainda de zonas verdes amplas, pensadas para proporcionar conforto durante a visita.

A Magikland está dividida em seis áreas temáticas. Logo à entrada surge África, onde os visitantes podem experimentar os pequenos “carros” de Dakar, os aviões do carrossel ou os carrinhos de choque da Sanzala. No Mundo da Confusão, destacam-se o comboio, o elefante voador e os carrosséis com duendes. Já na Aldeia Medieval, é possível contemplar o parque a partir da roda gigante ou visitar o Castelo Fantasma.

A zona do Far-West oferece um carrossel aquático, perfeito para os dias quentes, e uma montanha-russa para os mais aventureiros. O Refúgio dos Piratas inclui um barco gigante e lagoas que garantem momentos de animação. Estas são apenas algumas das opções disponíveis, entre muitas outras.

Além dos equipamentos de diversão, o parque conta com várias piscinas e escorregas espalhados pelo recinto. Para refeições, existem bares e ainda um restaurante self-service, permitindo passar o dia sem sair das instalações.

A Magikland não está aberta durante todo o ano, pelo que é aconselhável verificar previamente no site oficial os horários e as datas de funcionamento. Quanto aos preços, a entrada é gratuita para crianças até aos 2 anos. Entre os 4 e os 12 anos, os bilhetes custam 13 euros, enquanto para visitantes dos 13 aos 65 anos o valor é de 21 euros. Para maiores de 65 anos, o bilhete custa 16 euros. O parque recomenda a compra online para evitar filas à entrada.