Mulher entra para o Guinness ao dar à luz 9 bebés. Médicos pensavam que eram 7

Uma mulher maliana está no livro do Guiness depois de quebrar o recorde de nascimentos de uma vez só.

Um nascimento que em 2021 entrou para a história. Halima Cissé, uma mulher maliana de 25 anos, deu à luz nove bebés — cinco meninas e quatro meninos — num hospital em Casablanca, Marrocos, após uma gravidez que surpreendeu até os próprios médicos.

Segundo revelou a BBC, os médicos inicialmente detetaram apenas sete fetos, mas o parto revelou dois bebés adicionais. A gravidez múltipla, considerada extremamente rara, foi acompanhada com grande atenção em Mali, e exigiu um plano especial de cuidados médicos.

As autoridades de saúde do país africano decidiram transferir Halima para Marrocos, no final de março, para garantir melhores condições clínicas. Depois de cinco semanas de acompanhamento na clínica Ain Borja, a jovem mãe deu à luz por cesariana, com o apoio de uma equipa de 10 médicos e 25 profissionais de saúde.

“O caso é extremamente raro, é excecional”, afirmou o professor Youssef Alaoui, diretor clínico da unidade hospitalar marroquina, em declarações à AFP.

O parto ocorreu às 30 semanas de gestação, depois de a equipa médica ter conseguido prolongar a gravidez desde as 25 semanas iniciais, altura em que Halima foi admitida na clínica.

A ministra da Saúde do Mali, Fanta Siby, congratulou-se com o desfecho feliz, elogiando o trabalho das equipas médicas dos dois países.

O pai das crianças, Adjudant Kader Arby, que ficou no Mali com a filha mais velha do casal, revelou estar em contacto constante com a mulher e disse não estar preocupado com o futuro:

“Deus deu-nos estas crianças. É Ele quem decide o que vai acontecer. Quando o Todo-Poderoso faz algo, é porque sabe porquê”, disse à BBC Afrique.

Apesar do desafio que representa criar nove recém-nascidos, Kader afirma que a família se sente amparada pelo apoio nacional e internacional que tem recebido:

“Toda a gente me ligou! As autoridades malianas ligaram a expressar a sua alegria. Agradeço-lhes… Até o presidente me ligou.”

O nascimento de nove bebés vivos num único parto é um feito raríssimo. Até hoje, o recorde pertence a Nadya Suleman, nos EUA, que teve oito bebés em 2009 através de fertilização in vitro — todos sobreviveram e já têm hoje 12 anos.

Com este nascimento excecional, Halima Cissé e a sua família escrevem uma nova página na história da medicina e tornam-se num símbolo de esperança e superação em todo o mundo.

Hoje, com 4 anos, a família mostra-se feliz no instagram: