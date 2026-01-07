Irmãos choram agarrados depois de o mais novo receber notícia de que está curado do cancro

No Dois às 10, Lourenço emocionou-se ao lado dos irmãos, Constança e Santiago, num momento de forte cumplicidade que assinalou o fim de um longo e difícil percurso marcado pela luta contra a leucemia, vivido pela família com grande resiliência.

Um dos momentos mais emotivos vividos recentemente no Dois às 10 teve como protagonistas três irmãos que transformaram a dor num abraço de esperança. Lourenço, o mais novo, recebeu a notícia de que está curado de leucemia e o instante em que se agarrou aos irmãos, Constança e Santiago, em lágrimas, comoveu todos os que assistiam.

A história desta família começou a mudar drasticamente em 2023, quando Lourenço foi diagnosticado com leucemia. Matilde, mãe de Constança, Santiago e Lourenço, recorda esse período como “aterrorizador”. O menino acabou por ficar internado durante longos meses e chegou mesmo a estar em coma durante uma semana, após uma convulsão febril. “Nunca tinha visto uma”, recordou, ainda hoje emocionada, ao falar do momento em que sentiu que o filho esteve às portas da morte.

Durante esse período, Matilde foi obrigada a dividir-se entre o hospital e a casa, deixando os outros dois filhos para cuidar do mais novo. Uma ausência que marcou profundamente Constança e Santiago, que sofreram em silêncio. “Tive que me adaptar sem a mãe e o mano presente”, confessou Constança. Santiago recordou a tristeza de “não os ter cá”, numa fase em que também precisava de colo e segurança.

Apesar de muito novos, os irmãos nunca deixaram de sentir a ligação especial que os une. “Eu adoro que eles sejam meus irmãos”, disseram, num testemunho simples, mas carregado de significado. A força dessa ligação ficou bem visível no momento em que Lourenço recebeu a confirmação de que tinha terminado os tratamentos, no passado dia 30 de outubro.

A vida acabou por sorrir novamente a esta família. Só em 2025 é que Matilde e os três filhos conseguiram passar, pela primeira vez, o Natal e o Ano Novo juntos em casa — um marco simbólico depois de tantos meses de separação, medo e incerteza.

No estúdio, embora a notícia da cura já tivesse sido recebida antes, foi impossível conter a emoção quando Lourenço e os irmãos se abraçaram, chorando de alívio e felicidade. Um gesto simples que resumiu uma longa caminhada de dor, resistência e amor — e que mostrou que, para esta família, a vitória foi muito maior do que qualquer palavra pode explicar.