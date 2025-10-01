A filha saiu de casa para beber café e nunca mais voltou. Foi vítima de um crime macabro no Algarve

  • Dois às 10
  • Há 3h e 55min

Sete anos depois da morte brutal da filha, Tatiana Mestre, Antónia Pinela continua sem conseguir fazer o luto e mantém-se firme na luta por justiça.

Passaram sete anos desde que Antónia Pinela viu a vida mudar para sempre. A filha, Tatiana Mestre, então com apenas 29 anos, foi vítima de um homicídio cruel que continua sem culpados.

Tatiana foi encontrada sem vida em circunstâncias macabras: "Foi encontrada amarrada, amordaçada e toda queimada".  O choque não se esbateu com o tempo e, para a mãe, a ferida continua aberta. “Eu não vivo, sobrevivo”, desabafou, num testemunho marcado pela dor e pela revolta.

Apesar de todo o sofrimento, Antónia mantém a força de lutar por justiça. Depois de uma condenação inicial, seguida de absolvição em tribunal, a mãe de Tatiana sente-se desamparada pelo sistema judicial, mas não desiste de procurar respostas. “Tenho muito ódio… só queria poder olhar nos olhos dele e perguntar: porquê?”, confessou.

Entre lágrimas e memórias, Antónia afirma que ainda não conseguiu fazer o luto da filha. O que a mantém de pé, garante, é a esperança de que, um dia, a verdade venha à tona e a justiça seja feita.

