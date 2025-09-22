Antes de morrer, Tiago deixou uma carta aos filhos menores: «O meu maior desejo era levar a minha filha ao altar»

  Hoje às 12:27

Sabendo que a doença seria rápida e devastadora, Tiago deixou uma carta de despedida aos filhos, onde partilhou o maior sonho que não conseguiu cumprir.

Joana ainda hoje custa a acreditar na perda do marido, com quem esteve 27 anos. Tiago descobriu a 24 de maio de 2025 que tinha cancro no esófago em estado muito avançado, com metástases espalhadas pelo corpo. Morreu apenas uma semana depois, a 1 de junho.

Antes de partir, Tiago escolheu estar junto da família e deixou mensagens marcantes. Aos filhos menores, escreveu uma carta onde revelou um dos sonhos que mais o movia: «O meu maior desejo era levar a minha filha ao altar.»

Joana recorda ainda as últimas palavras que ouviu do marido: «Disse-me que eu era a mulher da vida dele.»

O adeus a Tiago ficou marcado por um momento comovente protagonizado pelo filho Tomás.

No dia do funeral, o menino leu em voz firme um texto que escreveu para o pai: «Quando eu nasci e quando me deitei naqueles braços cheios de ternura foi aí que eu senti o verdadeiro amor de pai. O meu pai era muito carinhoso e amigável até nos momentos maus. És o nosso herói, nós amamos-te e nunca nos vamos esquecer disso.»

