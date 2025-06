«Aos 11 anos, a minha mãe foi adormecer-me e morreu ao meu lado»: A história de Mariana que emocionou Cláudio Ramos

Mariana Silva tem apenas 20 anos, mas já carrega uma história de vida marcada pela perda e pela solidão. Ficou órfã de pai e mãe de forma trágica — ambos morreram subitamente durante o sono.

Mariana Silva tinha apenas 11 anos quando a vida lhe mudou para sempre. Como todas as noites, a mãe deitou-se com ela para a adormecer. Mas naquela noite, Sandra não acordou. “Acordei com uns barulhos estranhos… Ela já não respirava. Morreu ao meu lado.”

A morte súbita da mãe, aos 36 anos, deixou Mariana mergulhada num luto silencioso. Durante anos não falou sobre o que sentia, não chorou, e escondeu a dor para não preocupar o pai.

Uma década depois, novo golpe: a morte do pai

Quando pensava que já tinha enfrentado o pior, o pai de Mariana morreu da mesma forma, na véspera do seu 20.º aniversário. “Deitou-se e nunca mais acordou"

A jovem ficou completamente sozinha no mundo. Órfã, sem casa — para onde ainda não conseguiu regressar — e com uma dívida de 16 mil euros deixada pelos pais.

Um sonho para cumprir

Apesar de tudo, Mariana não desistiu. Está a estudar Comunicação Social e sonha ser jornalista desportiva — algo que o pai sempre incentivou. Criou uma conta solidária para tentar manter os estudos e pagar as dívidas. Comovido pela história, Cláudio Ramos fez um apelo para que todos ajudem Mariana.