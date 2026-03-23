Casal guarda as cinzas do filho de 5 meses em casa. E todos os dias cantam-lhe uma canção

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:15

Elisabete e Marco emocionaram o estúdio do «Dois às 10» com a história da perda do filho de 5 meses.

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A história de Elisabete e Marco é marcada por amor, mas também por uma dor difícil de descrever. Juntos há mais de uma década, o casal concretizou o sonho de ter um filho em comum com o nascimento do pequeno Diego. No entanto, a felicidade deu lugar a um pesadelo quando descobriram que o bebé tinha uma malformação cardíaca grave não detetada durante a gravidez.

Durante cinco meses, Diego lutou pela vida no hospital, sempre acompanhado de perto pelos pais, que nunca desistiram. Ainda assim, o desfecho acabou por ser o mais temido: os médicos informaram o casal de que não havia mais nada a fazer. O menino acabaria por morrer a 15 de outubro de 2022, nos braços do pai.

Após a cremação, Elisabete e Marco tomaram uma decisão profundamente emocional: levaram as cinzas do filho para casa. Desde então, criaram um ritual diário de homenagem — todas as noites, cantam-lhe uma canção, mantendo viva a ligação ao filho que perderam. “Prefiro tê-lo por perto de mim”, confessou Marco, que admite falar com Diego com frequência.

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A dor da perda não terminou aí. Um ano depois, Elisabete voltou a engravidar, mas o casal foi confrontado com o mesmo diagnóstico. Desta vez, perante o sofrimento já vivido, tomaram a difícil decisão de interromper a gravidez aos cinco meses.

Entre o luto e a esperança, o casal vive dividido. Enquanto Elisabete ainda sonha voltar a tentar ser mãe, acreditando que “à terceira é de vez”, Marco mostra-se mais reticente, marcado por tudo o que já enfrentaram.

Uma história comovente de perda, resistência e amor incondicional, que revela até onde pode ir o coração de uns pais

Temas: Familia Luto Dois às 10
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