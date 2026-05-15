Ana é mãe solteira de seis filhos de três relações diferentes: «Senti preconceito»

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No Dia Internacional da Família, Ana Margarida Carreira abriu as portas de casa e mostrou a rotina intensa — e feliz — que vive ao lado dos seis filhos, com idades entre 1 e 17 anos.

Guilherme, de 17 anos, Maria Leonor, de 15, Francisco, de 11, Tomás, de 8, Maria Constança, de 4, e Maria Benedita, de 1 ano, são o centro da vida da mãe de 36 anos, que não esconde o orgulho na família numerosa que construiu. “Sempre sonhei ter sete filhos, mas fico-me pelos seis”, confessou Ana Margarida, entre risos, durante a conversa no “Dois às 10”.

A mãe solteira vive sozinha com os seis filhos e garante que, apesar do esforço diário, tudo vale a pena. “Olhando para trás compensou todo o esforço”, afirmou.

Nas redes sociais, onde partilha momentos da rotina familiar através da página “6 Vezes Mãe”, Ana Margarida mostra o lado real da maternidade, mas também as alegrias de ver os filhos crescerem unidos. Ao longo da vida, teve três relações importantes e dois filhos de cada uma delas. Apesar das separações, garante que os pais e padrastos mantêm uma boa relação com todas as crianças.

A família vive entre brincadeiras, cumplicidade e algumas peripécias. Os irmãos mais novos brincam muito na rua e os mais velhos assumem um papel protetor dentro de casa. Habituada aos olhares e comentários, Ana Margarida conta que ainda existe muito preconceito em relação às famílias numerosas. 

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Apesar disso, garante que vive uma “loucura boa” e que os filhos são a sua maior companhia.

Temas: Família Maternidade Dois às 10 Familia numerosa
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