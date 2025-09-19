André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo

  • Dois às 10
  • Há 2h e 37min

A ausência do pai marcou a vida de André Costa, que decidiu procurá-lo após ser pai. A viagem de 500 km terminou em desilusão.

A história de vida de André Costa, partilhada no Dois às 10, comoveu. O jovem contou que teve uma infância difícil, marcada pela ausência do pai, que esteve preso. A mãe nunca escondeu essa verdade e chegou mesmo a mostrar-lhe uma fotografia do progenitor.

Crescer sem pai foi, segundo André, um vazio que sempre o acompanhou: «Não tive um exemplo de pai. Acho que por isso tenho dificuldade em exprimir as minhas emoções.»

A curiosidade em conhecer o progenitor acompanhou-o desde cedo, mas intensificou-se quando se tornou pai. Determinado, André conseguiu a morada e decidiu procurá-lo. Fez mais de 500 quilómetros com a esperança de encontrar um homem arrependido e disposto a criar uma ligação.

Contudo, ao chegar, descobriu que o pai já não vivia lá. O que soube deixou-o desiludido: o progenitor teria sido mau para outra ex-companheira. Foi nesse momento que André sentiu que, afinal, a mãe tinha tomado a melhor decisão ao não ter ficado com ele.

Ainda assim, o jovem partilhou nas redes sociais a sua experiência e desabafo: «Esperava encontrar uma pessoa arrependida, com vontade em conhecer o seu filho.»

Hoje, André diz que está a fazer o luto de um pai vivo, procurando encerrar um capítulo doloroso da sua vida e seguir em frente com a certeza de que o maior exemplo que tem é o da mãe.

Temas: Família Paternidade História Dois às 10

