Ficou desfigurada com um ano e, grávida, assistiu ao assassinato do companheiro. Hoje, pede ajuda na rua para alimentar os filhos

Especialista deixa aviso sobre um dos cafés mais consumidos em Portugal: "Devia ser proibido"

A vida de Ana Ferreira ficou marcada por sucessivas tragédias, mas a vontade de garantir um futuro melhor aos três filhos nunca desapareceu. Convidada do programa "Dois às 10", da TVI, a mulher contou um percurso de vida dramático que a levou, atualmente, a pedir ajuda na rua para conseguir sustentar a família.

Há cerca de um ano e meio, Ana desloca-se regularmente até à Rua de Santa Catarina, no Porto, onde pede dinheiro. Sem esconder a realidade, garante que não sente vergonha.

A dificuldade em encontrar trabalho está, segundo a própria, relacionada com as marcas profundas que carrega desde bebé. Com apenas um ano de idade, sofreu um grave acidente com uma vela que lhe provocou queimaduras no rosto e nas mãos, obrigando-a a passar anos entre hospitais e tratamentos.

Apesar de ter formação como auxiliar educativa, diz que nunca conseguiu uma oportunidade profissional devido ao aspeto físico.

Depois de uma infância e adolescência marcadas pelas dificuldades e pelo bullying, Ana acreditou ter encontrado estabilidade ao lado de Paulo, pai da sua filha mais velha. No entanto, a felicidade durou pouco. Grávida de três meses, viu o companheiro ser assassinado dentro da própria casa pelo senhorio, devido a uma renda em atraso de 180 euros. Na mesma noite, foi também baleada e esfaqueada pelo agressor, sobrevivendo ao ataque.

O homem acabaria por ser condenado a 17 anos de prisão.

Anos mais tarde, Ana refez a vida e foi mãe de mais dois filhos. Entretanto, voltou a ficar sozinha e enfrenta dificuldades económicas que a levaram a recorrer à solidariedade de quem passa na rua.

Mesmo perante tantas adversidades, garante que nunca baixa os braços. "Prefiro pedir na rua do que ficar parada. Tenho que me mexer."

Hoje, a prioridade continua a ser apenas uma: proporcionar uma vida digna aos filhos e continuar a acreditar que dias melhores ainda podem chegar.