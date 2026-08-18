Pais de menina de 7 anos emocionam com testemunho: “Ela depende de nós para tudo”

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Matilde
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Cláudia e Miguel Braga, pais de Matilde, de 7 anos, recordam a onda de solidariedade que ajudou a reunir o dinheiro necessário para a operação urgente que necessita.

 

Matilde tem apenas 7 anos e precisa de ajuda para tratamentos regulares para manter as capacidades que foi conquistando ao longo do tempo. Matilde não fala, não anda e depende dos pais para as tarefas mais básicas do dia a dia.

Apesar das dificuldades, os pais nunca deixaram de procurar soluções que possam melhorar a qualidade de vida da filha com terapias permanentes, consideradas fundamentais para preservar e estimular as suas capacidades.

A necessidade de continuar os tratamentos levou a família a recorrer às redes sociais para pedir ajuda e a resposta não podia ter sido mais rápida.

O apelo lançado online permitiu reunir 30.200 euros em apenas 27 horas, valor destinado a uma cirurgia importante para Matilde.

A rapidez com que a campanha atingiu o objetivo deixou os pais muito emocionados e mostrou a dimensão da onda de solidariedade que se gerou.

Por detrás de tudo isto está uma família que enfrenta diariamente desafios exigentes. As imagens exibidas no programa mostram momentos da rotina de Matilde, sempre acompanhada pelos pais, que assumem um papel essencial em todos os aspetos da sua vida. Entre consultas, terapias e cuidados permanentes, cada pequena evolução é celebrada como uma grande conquista.

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A campanha de apoio a Matilde transformou-se rapidamente num movimento de solidariedade, com milhares de pessoas a partilharem a história e a contribuírem para ajudar a família.

Mais do que um pedido de ajuda financeira, o caso acabou por dar visibilidade à realidade vivida por muitas famílias que dependem de tratamentos contínuos para garantir melhores condições de vida aos filhos.

No centro de tudo está Matilde, uma menina que continua a inspirar quem acompanha a sua história e dois pais que não escondem a determinação de continuar a lutar por ela todos os dias.

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