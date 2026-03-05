Joana diz que o marido a traiu com a sua mãe: «Eles vivem juntos com o meu filho»

  Dois às 10
  • Há 2h e 16min

Joana vive um drama familiar que diz tê-la marcado para sempre. Após quase duas décadas de casamento, garante ter descoberto uma traição devastadora: o ex-companheiro terá mantido um envolvimento com a própria mãe.

Joana conta que esteve casada cerca de 20 anos e que construiu uma vida em França ao lado do então marido e dos três filhos. Tudo mudou quando começou a desconfiar da proximidade entre o companheiro e a progenitora.

“Eu achei que a minha mãe queria o nosso bem, mas o meu bem ela nunca quis. Homens há muitos, mas mãe era só aquela e, para mim, morreu”, desabafa, visivelmente magoada.

Segundo relata, a mãe visitava frequentemente a casa da família quando viviam em França e as discussões tornavam-se constantes nessas alturas. Ainda assim, garante que nunca quis acreditar que pudesse existir uma relação entre ambos — até ter confrontado a realidade. A descoberta abalou por completo os laços familiares. Joana diz ter sido “traída duas vezes: como mulher e como filha” e acabou por cortar relações com a mãe.

Em 2022, regressou a Portugal para apoiar a progenitora após um diagnóstico de doença oncológica, mas afirma que foi precisament nessa fase que a sua vida começou a desmoronar. Hoje, diz que os dois estão a viver juntos: "Eu para mim não tenho mãe. Para mim morreu. Eles vivem juntos com o meu filho"

Afastada do filho

Atualmente, Joana vive um dos momentos mais difíceis da sua vida: está afastada do filho mais novo desde janeiro e garante que não tem conseguido estar com ele como desejaria. Diz que o ex-companheiro trouxe o filho mais novo de França para Portugal sem o seu consentimento.

Segundo conta, mantém contacto através de mensagens e agarra-se à esperança de que a situação se resolva, para poder recuperar a normalidade e reconstruir a sua vida ao lado do menino.

