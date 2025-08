Fanny e Carina Rodrigues: De inseparáveis a afastadas — o que se passou entre as irmãs?

Surpreendente! Fanny Rodrigues está com cabelo mais curto do que nunca! Veja a mudança de visual

Durante anos, Fanny e Carina Rodrigues mostraram-se inseparáveis, unidas por laços de sangue e cumplicidade. Mas algo mudou. As irmãs deixaram de se seguir nas redes sociais e um comunicado recente de Carina alimenta os rumores de afastamento.

O tema foi comentado no Dois às 10, esta terça-feira, 5 de agosto. Fanny e Carina Rodrigues, até há pouco tempo inseparáveis, parecem agora estar de costas voltadas. O distanciamento entre as duas irmãs, outrora cúmplices, tem sido notado pelos seguidores e parece ter ganho novos contornos com um comunicado público de Carina Rodrigues.

O afastamento

As irmãs deixaram de se seguir nas redes sociais e Carina fez questão de partilhar um comunicado direto: “Agradeço que se dirijam a mim como Carina Rodrigues. Não quero mais, nem tolero mais associações a terceiros.” Ainda que sem nomes, a referência a Fanny é clara e o desabafo gerou reações.

Vidas separadas

Carina, que vivia na Suíça, está agora em Portugal, na casa dos pais, a dedicar-se à carreira musical. Já Fanny, que também viveu com o filho e o ex-companheiro em casa dos pais, mudou-se há algum tempo para um apartamento próprio — embora, recentemente, não tenha partilhado mais imagens do local, aparecendo sobretudo em viagens e hotéis.

Ao seu lado, nos últimos tempos, está quase sempre Detchi — nome artístico de Bernardo Calheiros, o novo namorado de Fanny. O romance foi assumido a 5 de julho e, desde então, o casal tem sido inseparável. Já viajaram juntos para Ibiza e surgem frequentemente juntos, em momentos íntimos e familiares, ao lado do pequeno Diego.