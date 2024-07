Em lágrimas Fanny desabafa: «Estou cansada de ter toda a gente a querer opinar»

Cláudio Ramos: «Como é que lidas com o facto de as pessoas falarem constantemente da vossa relação?» - Fanny responde

A visibilidade trouxe a Fanny o carinho do público, mas também alguns dissabores tudo é comentado, desde a vida amorosa aos cortes de cabelo mais arrojados, às roupas que usa ou até à forma como fala. Nos últimos tempos, o que tem dado que falar é a forma física. Se antes a apresentadora era criticada pelos quilos a mais, agora o problema são os quilos a menos.

Com a pergunta: «Tu estás bem?» Fanny desabou em lágrimas. Visivelmente emocionada avançou: «Estou bem… dentro do meu bem. Há dias mais fáceis de gerir do que outros, mas às vezes é cansativo. Na verdade, tenho tudo. Tenho o trabalho que eu gosto, tenho a pessoa que gosto, a minha família está bem, o meu filho está a crescer super saudável, tenho dinheiro, saúde… Mas estou cansada de ter toda a gente a querer opinar e a meter-se», desabafou.

Sobre o seu relacionamento com Jorge Frade Fanny avançou: «Estamos bem. Olha, no fundo, algumas falam porque são pagas para falar, não é? E não tenho problemas de o dizer também. E também porque me dei um bocado à morte. No fundo, permiti que isso acontecesse. Eu não tenho vergonha de expor a minha relação. Pelo contrário, gostava de expor muito mais com as pessoas que me seguem, que gostam de mim»

«Mas houve ali uma altura que se calhar eu não devia ter exposto tanto. E acho que é isso também que a idade do Frade me está a trazer, alguns pés à terra de vez em quando. Não sempre, não consegue sempre. Eu sou um vulcão sempre prestes a desbravar”, acrescentou.

