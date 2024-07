Fanny tem sido alvo de duras críticas e colocou tudo em pratos limpos numa conversa emotiva

Se antes era criticada pelos quilos a mais, agora são os quilos a menos.

Fanny Rodrigues tinha apenas, 19 anos, quando embarcou numa aventura chamada «Casa dos Segredos» sempre divertida e sem papas na língua rapidamente conquistou os portugueses. Desde março de 2021 que a «belle portugaise» nos faz companhia todos os domingos no programa «Somos Portugal».

A visibilidade trouxe a Fanny o carinho do público, mas também alguns dissabores tudo é comentado, desde a vida amorosa aos cortes de cabelo mais arrojados, às roupas que usa ou até à forma como fala. Nos últimos tempos, o que tem dado que falar é a forma física.

Numa conversa sem filtros e à flor da pele Fanny abriu o coração e falou sobre os assuntos pelos quais tem sido capa de revista.

Sobre o seu novo visual comentou que se «sente muito mais leve», no dia em que cortou o cabelo gostou do resultado final, no entanto, admite, no dia a seguir a cortar o cabelo teve um certo arrependimento.

Questionada por Cláudio Ramos sobre como está a relação com Jorge Frade, Fanny respondeu: «Estamos bem» e confessou que houve uma altura que não devia ter exposto tanto a relação.

Fanny lamentou os comentários que tem ouvido sobre o seu peso «As pessoas têm que entender que por muito que estejam preocupadas, há limites ... comecei gordinha e toda a gente me atacava e chamava popota, pote de banha, miss piggy... Agora ouço o contrário», desabafou.

A apresentadora do «Somos Portugal» afirmou: «Gosto de me ver assim neste momento. Se de hoje para amanhã vou engordar mais uns quilinhos, não sei».