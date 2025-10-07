Antiga apresentadora da TVI volta às origens e mostra-se a vender na feira com o namorado: «Só me sentei para comer»

2025 trouxe uma grande mudança à vida de Fanny Rodrigues, de 33 anos. Longe da televisão, a comunicadora decidiu “arregaçar as mangas” e regressar à tradição familiar: a venda em feiras. Ainda que por uns dias.

Com a mãe e o avô como inspiração, Fanny marcou presença numa feira em São Jacinto, Aveiro, durante o fim de semana, acompanhada pelo namorado, Detchi, de 22 anos. A experiência, que a própria partilhou nas redes sociais, foi marcada pela simplicidade, pelo trabalho árduo e por muitos momentos de cumplicidade. “O nosso primeiro jantar e a primeira noite repleta de experiências e risadas. O nosso acordar e tudo o que fizemos! A cumplicidade entre o Bernardo e o meu avô só aumenta. Estou tão feliz”, escreveu a apresentadora e ex-concorrente do Secret Story no Instagram.

Determinada a cumprir a promessa que tinha feito, Fanny mostrou-se incansável: ajudou a montar a banca, a preparar as refeições e até dormiu numa carrinha com o namorado. “Foram horas de montagem e horas a meter tudo no sítio. A minha mãe está a dar os últimos retoques e vai cozinhar como se estivéssemos no campismo!”, contou.

Mesmo cansada, Fanny confessou que a experiência foi inesquecível: “Tenho registos para toda a vida. As gargalhadas que temos dado entre nós, não há dinheiro que pague. Voltava a fazer tudo igual. Obrigada a todas as pessoas que vieram cá e às que ainda vão vir.”

Com o seu habitual sentido de humor, Fanny partilhou ainda as peripécias da rotina de feirante, mostrando o lado mais genuíno e divertido da experiência: “O dia de ontem foi intenso. Só me sentei para comer e comi rápido. Fomos acordados às 7h pelo meu avô. Queria ter lavado o cabelo, mas desisti. Não suporto água fria na cabeça e tão cedo!”

Mais do que uma aventura, este regresso às origens mostrou uma Fanny autêntica, ligada à família e às suas raízes, sem filtros e com o coração cheio.