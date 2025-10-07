Antiga apresentadora da TVI volta às origens e mostra-se a vender na feira com o namorado: «Só me sentei para comer»

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:54

2025 trouxe uma grande mudança à vida de Fanny Rodrigues, de 33 anos. Longe da televisão, a comunicadora decidiu “arregaçar as mangas” e regressar à tradição familiar: a venda em feiras. Ainda que por uns dias.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Com a mãe e o avô como inspiração, Fanny marcou presença numa feira em São Jacinto, Aveiro, durante o fim de semana, acompanhada pelo namorado, Detchi, de 22 anos. A experiência, que a própria partilhou nas redes sociais, foi marcada pela simplicidade, pelo trabalho árduo e por muitos momentos de cumplicidade. “O nosso primeiro jantar e a primeira noite repleta de experiências e risadas. O nosso acordar e tudo o que fizemos! A cumplicidade entre o Bernardo e o meu avô só aumenta. Estou tão feliz”, escreveu a apresentadora e ex-concorrente do Secret Story no Instagram.

Determinada a cumprir a promessa que tinha feito, Fanny mostrou-se incansável: ajudou a montar a banca, a preparar as refeições e até dormiu numa carrinha com o namorado. “Foram horas de montagem e horas a meter tudo no sítio. A minha mãe está a dar os últimos retoques e vai cozinhar como se estivéssemos no campismo!”, contou.

Mesmo cansada, Fanny confessou que a experiência foi inesquecível: “Tenho registos para toda a vida. As gargalhadas que temos dado entre nós, não há dinheiro que pague. Voltava a fazer tudo igual. Obrigada a todas as pessoas que vieram cá e às que ainda vão vir.”

Com o seu habitual sentido de humor, Fanny partilhou ainda as peripécias da rotina de feirante, mostrando o lado mais genuíno e divertido da experiência: “O dia de ontem foi intenso. Só me sentei para comer e comi rápido. Fomos acordados às 7h pelo meu avô. Queria ter lavado o cabelo, mas desisti. Não suporto água fria na cabeça e tão cedo!”

 

Mais do que uma aventura, este regresso às origens mostrou uma Fanny autêntica, ligada à família e às suas raízes, sem filtros e com o coração cheio. 

Temas: Fanny Rodrigues Feira Dois às 10 Secret Story

RELACIONADOS

«Vieste dar cor aos meus dias»: Fanny Rodrigues e namorado assumem romance com foto apaixonada

Fora do Estúdio

TikToker de 23 anos morre em plena transmissão ao vivo. Caiu de uma altitude de 900 metros

Hoje às 15:30

Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

Hoje às 09:15

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Ontem às 17:00

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Ontem às 15:29

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Ontem às 15:04

O nome carinhoso pelo qual Zé tratava Liliana antes de a concorrente do «Secret Story» terminar o namoro

Ontem às 09:35

A pergunta de Cristina Ferreira que Liliana não conseguiu responder

Ontem às 09:03
MAIS

Mais Vistos

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

Ontem às 12:21

Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»

Hoje às 12:59

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Ontem às 10:30

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Ontem às 10:03

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fotos

Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

Há 3h e 23min

Só isto é suficiente para remover o calcário da sanita, afirma especialista

Há 3h e 53min

Lavar ou não o frango antes de cozinhar: engenheira alimentar explica o que é mais seguro

Hoje às 16:18

Estas 8 peças de roupa podem fazê-la parecer dez anos mais velha, dizem especialistas

Hoje às 16:00