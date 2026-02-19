Filho de Fanny Rodrigues e João Almeida surge em foto ao lado da nova namorada do pai

Numa fotografia inédita, o pequeno Diego, filho de Fanny Rodrigues e João Almeida, surgiu com a nova namorada do pai.

João Almeida está de novo apaixonado. No passado mês de dezembro, o ex-namorado de Fanny Rodrigues confirmou o namoro com Bárbara Lopes.

Desde então, João Almeida tem divulgado algumas fotografias da jovem nas suas redes sociais.

Numa dessas imagens inéditas, Bárbara Lopes aparece com Diego, filho de João Almeida fruto da anterior relação com Fanny Rodrigues.

