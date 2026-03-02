Detalhe volta a colocar Fanny e João Mota nos holofotes: mas qual é, afinal, a relação atual entre eles?

Filho de Fanny Rodrigues e João Almeida já tem oito anos: veja como Diego está crescido

A nova mansão e os enigmas da décima edição de "Secret Story" trouxeram à tona memórias de Fanny Rodrigues e João Mota, levando o público a questionar qual é o estado atual da relação entre os dois.

A TVI estreou, no passado dia 22 de fevereiro, a décima edição de "Secret Story", mais uma vez apresentada por Cristina Ferreira. A gala de abertura ficou marcada pelo revelar da identidade dos concorrentes e pela divulgação da lista de enigmas que cada um deverá ocultar dos outros participantes.

Mas não ficou por aqui: foi também apresentada uma nova mansão, equipada com divisões inéditas e surpreendentes, todas com câmaras que permitem ao público acompanhar cada passo dos concorrentes. A decoração trouxe igualmente novidades, incluindo um detalhe que passou despercebido a muitos nos primeiros momentos. Frases icónicas das nove edições anteriores de "Secret Story - Casa dos Segredos" estão espalhadas pela casa mais vigiada do País. Uma das mais conhecidas é "Bates forte cá dentro", em referência ao momento em que Fanny Rodrigues grita por João Mota durante uma falsa expulsão na segunda edição.

Na altura, os dois protagonizaram alguns dos momentos mais mediáticos do reality show, com a "belle portugaise" a apaixonar-se pelo jovem algarvio, apesar de Fanny estar comprometida com Diogo Cruz, relação que terminou durante o programa.

Após a saída da casa, com João Mota a sagrar-se vencedor, os dois afastaram-se, e Fanny veio mais tarde acusar João Mota de a ter "iludido".

Em entrevistas recentes, Fanny admitiu que ficou magoada com o fim da ligação e que atualmente não existe qualquer amizade entre ambos.

Atualmente, Fanny Rodrigues namora com Detchi e continua a desenvolver a sua carreira como influencer.

Já João Mota tem seguido carreira na representação e, separado há vários anos da atriz Mariana Monteiro, não voltou a assumir publicamente qualquer relação.