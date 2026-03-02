Detalhe volta a colocar Fanny e João Mota nos holofotes: mas qual é, afinal, a relação atual entre eles?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

A nova mansão e os enigmas da décima edição de "Secret Story" trouxeram à tona memórias de Fanny Rodrigues e João Mota, levando o público a questionar qual é o estado atual da relação entre os dois.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A TVI estreou, no passado dia 22 de fevereiro, a décima edição de "Secret Story", mais uma vez apresentada por Cristina Ferreira. A gala de abertura ficou marcada pelo revelar da identidade dos concorrentes e pela divulgação da lista de enigmas que cada um deverá ocultar dos outros participantes.

Mas não ficou por aqui: foi também apresentada uma nova mansão, equipada com divisões inéditas e surpreendentes, todas com câmaras que permitem ao público acompanhar cada passo dos concorrentes. A decoração trouxe igualmente novidades, incluindo um detalhe que passou despercebido a muitos nos primeiros momentos. Frases icónicas das nove edições anteriores de "Secret Story - Casa dos Segredos" estão espalhadas pela casa mais vigiada do País. Uma das mais conhecidas é "Bates forte cá dentro", em referência ao momento em que Fanny Rodrigues grita por João Mota durante uma falsa expulsão na segunda edição.

Na altura, os dois protagonizaram alguns dos momentos mais mediáticos do reality show, com a "belle portugaise" a apaixonar-se pelo jovem algarvio, apesar de Fanny estar comprometida com Diogo Cruz, relação que terminou durante o programa.

Após a saída da casa, com João Mota a sagrar-se vencedor, os dois afastaram-se, e Fanny veio mais tarde acusar João Mota de a ter "iludido".

Em entrevistas recentes, Fanny admitiu que ficou magoada com o fim da ligação e que atualmente não existe qualquer amizade entre ambos.

Atualmente, Fanny Rodrigues namora com Detchi e continua a desenvolver a sua carreira como influencer.

João Mota tem seguido carreira na representação e, separado há vários anos da atriz Mariana Monteiro, não voltou a assumir publicamente qualquer relação.

Temas: Fanny Rodrigues João Mota

RELACIONADOS

Filho de Fanny Rodrigues e João Almeida surge em foto ao lado da nova namorada do pai

«Vieste dar cor aos meus dias»: Fanny Rodrigues e namorado assumem romance com foto apaixonada

Em lágrimas Fanny desabafa: «Estou cansada de ter toda a gente a querer opinar»

Fora do Estúdio

Bruno de Carvalho anuncia e chora morte: «É apenas um até já»

Hoje às 15:52

Fora da «1.ª Companhia», Noélia repete teste de gravidez. Este é o resultado

Hoje às 15:32

Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»

Hoje às 14:50

Nova interação de instrutor Joaquim com Soraia Sousa deixa fãs ao rubro: «Fariam um casal tão giro»

Hoje às 12:39

Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País

Hoje às 10:36

Pedro Jorge e Marisa prestes a realizar um dos maiores sonhos: «Tínhamos uma missão muito especial»

Hoje às 09:49

O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?

Hoje às 08:54
MAIS

Mais Vistos

Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses

Hoje às 12:05

Cristina Ferreira sobre a saída de concorrente do “Secret Story 10”: “A Liliana não se aguentou”

Hoje às 10:14

Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação

Hoje às 11:49

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

26 fev, 11:41

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

Hoje às 17:00

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fotos

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

Hoje às 17:00

Detalhe volta a colocar Fanny e João Mota nos holofotes: mas qual é, afinal, a relação atual entre eles?

Hoje às 16:00

Bruno de Carvalho anuncia e chora morte: «É apenas um até já»

Hoje às 15:52

Fora da «1.ª Companhia», Noélia repete teste de gravidez. Este é o resultado

Hoje às 15:32