«Vieste dar cor aos meus dias»: Fanny Rodrigues e namorado assumem romance com foto apaixonada

Fanny Rodrigues tem um novo amor e já não o esconde. A apresentadora está numa relação com o músico Detchi, de 22, e o romance — que começou longe dos holofotes — já é assumido nas redes sociais.

Fanny Rodrigues, de 33 anos, voltou a encontrar o amor — e já não o esconde. A apresentadora, que ficou conhecida na TVI através do Secret Story, está numa relação com o músico Bernardo Calheiros, mais conhecido por Detchi, de apenas 22 anos.

A relação começou de forma discreta, mas recentemente Detchi publicou no Instagram uma fotografia com Fanny, oficializando o romance. A apresentadora respondeu com uma declaração sentida:

“Vieste dar cor aos meus dias”, escreveu.

O casal soma já várias interações nas redes sociais, mostrando-se cúmplice e feliz nesta nova fase.