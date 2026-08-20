Este protetor de calcanhar em silicone pode ajudar a aliviar a fascite plantar

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Este protetor de calcanhar amortece o impacto e pode aliviar a fascite plantar

Quase todos conhecem alguém que já se queixou de uma dor forte no calcanhar, sobretudo ao dar os primeiros passos de manhã. Essa dor pode ser fascite plantar, uma das condições mais comuns do pé, a par dos joanetes ou dos calos. Trata-se de uma inflamação do tecido que liga o calcanhar aos dedos, provocada por um aumento de tensão nessa zona, e que costuma causar desconforto intenso no calcanhar e na parte inferior do pé.

De onde vem esta dor?

As causas podem variar bastante de pessoa para pessoa. Em alguns casos, está relacionada com a forma de andar, quando o pé se achata demasiado ao caminhar ou, pelo contrário, quando tem um arco mais elevado do que o habitual. Noutros casos, a origem está em músculos da parte de trás da perna mais tensos ou encurtados, como os gémeos e os isquiotibiais, que acabam por aumentar a tensão na fáscia plantar. É também comum ver mais casos depois do verão, muitas vezes associados ao uso prolongado de chinelos ou sandálias que não oferecem apoio suficiente ao pé.

Esta dor tende a afetar mais mulheres e pessoas que praticam desporto, podendo, segundo alguns estudos, atingir cerca de 10% da população em algum momento da vida.

Um acessório que pode ajudar

Para além do acompanhamento com um profissional, existem soluções pensadas para reduzir a tensão na fáscia plantar e melhorar o amortecimento a cada passo. É o caso dos protetores de calcanhar em silicone da Newpop, que já têm o selo "Escolha da Amazon" e mais de 2.300 avaliações, com uma média de 4,1 estrelas.

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Como funcionam no dia a dia

Feitos em silicone macio, estes protetores envolvem o calcanhar como uma pequena taça, oferecendo um apoio confortável e absorvendo o impacto a cada passo dado. Uma utilizadora refere que, mesmo depois de uma má pisada ocasional, sente uma melhoria significativa na dor. Outra compradora destaca como se adaptam facilmente à maioria do calçado fechado, sem incomodar durante o uso.

A aplicação é simples: basta retirar a película protetora e colocar diretamente no calcanhar do sapato, sem deixar resíduos. São reutilizáveis, podendo ser lavados com água e deixados a secar ao ar antes de voltarem a ser usados; uma das compradoras aconselha até lavá-los uma vez por semana para prolongar a sua durabilidade.

Disponíveis em dois tamanhos, S (34-39) e L (40-45), adaptam-se a diferentes tipos de calçado, desde ténis a sapatos de pele, botas ou saltos altos, sendo particularmente úteis para quem pratica desporto, dança ou passa muitas horas em pé.

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