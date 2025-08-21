Nunca mais perca tempo com fechos avariados graças a este truque

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 57min

O seu fecho avariou e não sabe como resolver? Não entre em pânico! Com este truque, poderá reparar o fecho rapidamente e sem gastar dinheiro.

Muitas vezes, o fecho bloqueia, os dentes deixam de encaixar corretamente ou o cursor desliza com dificuldade. Ninguém gosta de lidar com estas situações, mas existe uma forma prática de o recuperar sem gastar dinheiro em reparações ou ter de substituir a peça.

Para descobrir o truque que resolve o problema de vez, veja o vídeo na página de Instagram @bilgili_deryam. No vídeo explicam, passo a passo, como fazer o fecho voltar a funcionar na perfeição.

Temas: Fecho

