Loiças a partir de 1 euro: a maior feira de cerâmica do país está a chegar. Saiba onde e quando

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Loiças a partir de apenas um euro são um dos atrativos da maior feira de cerâmica do país, que está de regresso com centenas de peças a preços especiais. Saiba onde se realiza e quais as datas a marcar na agenda.

De 29 de agosto a 27 de setembro, o Largo da Luz, em Carnide, volta a ser palco da Feira da Luz, um dos eventos mais aguardados de Lisboa. Há peças de cerâmica a partir de 1€, uma grande variedade de artesanato e o tradicional ambiente de feira, entre animação, tradição e os cheiros irresistíveis das tasquinhas.

Para além das bancas, há música todos os dias. Este ano, o palco recebe nomes como Miguel Gameiro & Pólo Norte, Tanya, Namorados da Cidade (5), Bruna, Filipe Delgado, Paulo Gonzo, Ricardo Ribeiro, FF, Valete e João Pedro Pais, que encerra a edição deste ano da Feira da Luz. Todos os concertos começam às 21h30.

O cartaz promete, assim, noites cheias de energia e concertos para todos os gostos.

A feira mantém-se aberta diariamente até ao final de setembro e continua a ser um ponto de encontro para vizinhos, famílias e curiosos que não resistem a dar uma volta por Carnide. Entre compras, música e convívio, é um passeio que vale sempre a pena repetir.

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Temas: Feira da Luz Largo da Luz Carnide Cerâmica
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