Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

A jornalista e apresentadora Felipa Garnel revelou nas redes sociais que foi submetida a uma cirurgia após ser diagnosticada com um carcinoma basocelular.

A jornalista e apresentadora Felipa Garnel recorreu às redes sociais para partilhar um momento delicado da sua vida e, ao mesmo tempo, sensibilizar os seguidores para os perigos da exposição solar.

No passado domingo, 15 de março, a comunicadora publicou um vídeo na sua página de Instagram onde revelou que foi submetida recentemente a uma intervenção cirúrgica para remover um carcinoma basocelular, um tipo de cancro de pele considerado menos agressivo, mas que requer tratamento.

Logo no início da gravação, Felipa Garnel explicou o motivo que a levou a mostrar o estado em que se encontra após a operação, assumindo que quis causar impacto para chamar a atenção para o problema. “Faço este vídeo de propósito para vos impressionar. Isto é consequência do sol. Acabei de ser operada há dois dias a um carcinoma basocelular que, entre os cancros de pele, é o menos grave, mas, de qualquer maneira… é isto”, afirmou.

A apresentadora contou ainda que tudo começou com uma pequena marca aparentemente inofensiva na testa. “Isto apenas com um risquinho que tinha na testa. Era uma mancha que, de vez em quando, fazia comichão, eu coçava, pelava”, explicou.

Ao longo do vídeo, Felipa Garnel aproveitou para deixar uma mensagem de alerta sobre os efeitos acumulados da exposição solar ao longo da vida, sublinhando que a pele “tem memória”. “Só vos quero chamar a atenção para uma coisa: a nossa pele tem memória. Não é o sol que só apanhamos hoje, é o sol que apanhamos na infância, na adolescência…”, disse.

A comunicadora fez ainda um apelo especial aos pais para que tenham cuidados redobrados com a proteção solar das crianças e jovens, lembrando que gestos simples podem fazer a diferença, como o uso regular de protetor solar ou chapéu em períodos de maior exposição.