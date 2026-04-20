À procura de férias acessíveis? Estes destinos não passam dos 100 euros

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Destinos na Europa onde se pode viajar por menos de 100 euros

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Se está a pensar fazer uma escapadinha sem gastar muito, há várias opções de viagem que podem surpreender.

Viajar pela Europa não tem de ser caro. Graças a voos económicos, alojamento acessível e destinos fora dos circuitos turísticos mais tradicionais, é possível descobrir cidades históricas, paisagens impressionantes e experiências culturais únicas por valores bastante reduzidos.

Quer se trate de um fim de semana prolongado ou de uma escapadinha mais longa, existem opções para todos os perfis de viajante, com viagens possíveis por menos de 100 euros, tanto em voos como em estadia.

Destinos como Varsóvia, Sofia, Budapeste e Belgrado destacam-se pela sua riqueza histórica, vida noturna vibrante e atrações imperdíveis. Além disso, apresentam custos de alimentação e alojamento que tornam a viagem acessível a praticamente qualquer orçamento. A melhor parte é que muitos destes destinos podem ser combinados entre si, permitindo criar itinerários diversificados sem aumentar significativamente o custo total.

Para conseguir poupar ainda mais, existem algumas estratégias simples que fazem diferença: viajar a meio da semana, reservar com antecedência, fazer pesquisas em modo anónimo, comparar preços em plataformas de viagens e aproveitar promoções relâmpago de companhias low cost. É também aconselhável evitar os meses de maior procura, como junho a setembro, e optar por períodos mais económicos como outubro, novembro ou março.