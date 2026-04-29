Cidade portuguesa permite férias de uma semana por menos de 400 euros, diz imprensa britânica

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Entre os destinos europeus mais económicos, uma cidade portuguesa ganhou destaque na imprensa britânica por oferecer férias de uma semana a preços inferiores a 400 euros.

Uma cidade portuguesa está a captar atenções na imprensa britânica, depois de um artigo do The Times a apresentar como um destino simultaneamente surpreendente e económico. O jornal descreve-a sob o título “a subestimada cidade portuguesa onde uma estadia de uma semana custa menos de 350 libras”, o equivalente a cerca de 410 euros, destacando Estarreja, no distrito de Aveiro, como um local a não perder.

A publicação salienta ainda que “setembro é a época ideal para visitar Portugal”, explicando que “as multidões do verão já desapareceram e as temperaturas rondam os 25 graus: quente o suficiente para relaxar na piscina, mas fresco o suficiente para dispensar as espreguiçadeiras e passear”.

Para quem procura alternativas à praia, Estarreja surge como uma escolha diferenciadora. O The Times refere que a cidade “é ideal para quem procura mais do que apenas um passeio, com os seus museus, arte de rua e reservas naturais para caminhadas e passeios de caiaque”.

Outro dos aspetos valorizados é a localização estratégica. Segundo o jornal, “as cidades históricas do Porto e Aveiro estão nas proximidades para passeios de um dia”, o que reforça o interesse do destino.

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No que diz respeito à oferta turística, o destaque vai para o Tulip Inn Estarreja Hotel & Spa, que apresenta um pacote competitivo: “Sete noites de estadia (…) incluindo voos de Stansted com a Ryanair, custam 323 libras por pessoa”, aproximadamente 380 euros. O hotel situa-se “a 45 minutos de carro ao sul do aeroporto do Porto”, acrescenta a publicação.

Quanto ao que fazer na região, o jornal propõe um itinerário variado: “Passeie por Estarreja para apreciar os seus vibrantes murais de arte urbana e, de seguida, visite o vizinho Aliança Underground Museum, que expõe arte em quase 1,6 km de adegas, além de degustações”.

Para os amantes da natureza, há também motivos de interesse. O The Times destaca que “Estarreja é uma vasta área protegida de zonas húmidas e sapais com trilhos pedestres bem sinalizados, passeios guiados de observação de aves e aluguer de bicicletas e caiaques”.

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