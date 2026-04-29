Cidade portuguesa permite férias de uma semana por menos de 400 euros, diz imprensa britânica

Entre os destinos europeus mais económicos, uma cidade portuguesa ganhou destaque na imprensa britânica por oferecer férias de uma semana a preços inferiores a 400 euros.
Uma cidade portuguesa está a captar atenções na imprensa britânica, depois de um artigo do The Times a apresentar como um destino simultaneamente surpreendente e económico. O jornal descreve-a sob o título “a subestimada cidade portuguesa onde uma estadia de uma semana custa menos de 350 libras”, o equivalente a cerca de 410 euros, destacando Estarreja, no distrito de Aveiro, como um local a não perder.
A publicação salienta ainda que “setembro é a época ideal para visitar Portugal”, explicando que “as multidões do verão já desapareceram e as temperaturas rondam os 25 graus: quente o suficiente para relaxar na piscina, mas fresco o suficiente para dispensar as espreguiçadeiras e passear”.
Para quem procura alternativas à praia, Estarreja surge como uma escolha diferenciadora. O The Times refere que a cidade “é ideal para quem procura mais do que apenas um passeio, com os seus museus, arte de rua e reservas naturais para caminhadas e passeios de caiaque”.
Outro dos aspetos valorizados é a localização estratégica. Segundo o jornal, “as cidades históricas do Porto e Aveiro estão nas proximidades para passeios de um dia”, o que reforça o interesse do destino.
No que diz respeito à oferta turística, o destaque vai para o Tulip Inn Estarreja Hotel & Spa, que apresenta um pacote competitivo: “Sete noites de estadia (…) incluindo voos de Stansted com a Ryanair, custam 323 libras por pessoa”, aproximadamente 380 euros. O hotel situa-se “a 45 minutos de carro ao sul do aeroporto do Porto”, acrescenta a publicação.
Quanto ao que fazer na região, o jornal propõe um itinerário variado: “Passeie por Estarreja para apreciar os seus vibrantes murais de arte urbana e, de seguida, visite o vizinho Aliança Underground Museum, que expõe arte em quase 1,6 km de adegas, além de degustações”.
Para os amantes da natureza, há também motivos de interesse. O The Times destaca que “Estarreja é uma vasta área protegida de zonas húmidas e sapais com trilhos pedestres bem sinalizados, passeios guiados de observação de aves e aluguer de bicicletas e caiaques”.