Este destino com águas cristalinas está a conquistar portugueses — e pode custar apenas 350 euros

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Águas transparentes, temperaturas convidativas e um ambiente que mistura descanso com aventura: este destino está a ganhar cada vez mais fãs entre os portugueses.

Há destinos que parecem inacessíveis à primeira vista, mas acabam por ser dos locais mais bonitos e económicos para visitar. Foi isso que revelou a página de Instagram @francktravels, conhecida por partilhar destinos acessíveis e afastados dos circuitos turísticos mais tradicionais, ao destacar aquele que considera ser o país mais barato da Europa onde já esteve.

A escolha foi a Turquia, mais concretamente Antalya, uma região que combina praias, paisagens montanhosas e preços difíceis de encontrar noutras zonas europeias. Segundo o casal, é possível reservar apartamentos privados desde 20 euros por noite e hotéis em regime de tudo incluído, com jacuzzi no quarto, a partir de 100 euros.

As reservas podem ser feitas através de plataformas como o Booking ou o Airbnb. Ainda assim, os criadores de conteúdo aconselham o contacto direto com os anfitriões, já que essa opção permite evitar taxas e, em alguns casos, conseguir preços mais baixos.

Numa das estadias, o casal ficou alojado no Maxx Royal Belek, um hotel de luxo que, garantem, continua a destacar-se pelas condições oferecidas em relação aos preços praticados.

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Viajar até Antalya também pode sair barato: existem voos internos desde Istambul a partir de 20 euros, enquanto o aluguer de carro ronda os 25 euros por dia. Já no destino, os restaurantes recomendados no TripAdvisor disponibilizam refeições a preços acessíveis. A hospitalidade local é outro dos aspetos destacados, sobretudo pela facilidade com que muitos habitantes comunicam noutras línguas.

A Turquia surge ainda como uma alternativa económica para quem procura neve e desportos de inverno. Segundo o criador de conteúdos, existem pacotes com hotel, tudo incluído e equipamento de ski por cerca de 250 euros.

Temas: Férias baratas Antalya Turquia
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