Descubra os melhores destinos de férias com preços baixos

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 32min

Se está a planear umas férias sem complicações e sem gastar uma fortuna, temos boas notícias: reunimos os destinos mais incríveis — há opções para todos os gostos e todas acessíveis ao seu bolso.

Viajar não precisa de significar longas horas de avião para conseguir escapar da rotina. Partindo desta ideia, a TUI Portugal identificou alguns dos destinos mais atrativos a menos de duas horas de voo de Portugal, perfeitos para escapadinhas curtas, férias fora da época alta ou pequenas pausas ao longo do ano.

Esta seleção surge num contexto de oferta turística cada vez mais variada e diversificada, procurando responder a uma questão simples: quanto tempo de voo vale a pena para uma viagem? Para muitos portugueses, a resposta está em destinos próximos, acessíveis e que proporcionam descanso sem grandes deslocações.

As opções incluem estadias em hotéis a partir de 60 euros, tornando-se uma alternativa interessante tanto para viagens curtas como para pausas entre épocas, sem necessidade de planeamento complexo ou orçamento elevado.

Com o lema “O mundo é teu”, esta seleção reflete a ideia de que não existe uma única forma de viajar, mesmo quando o destino está relativamente perto. Os destinos a menos de duas horas de voo permitem desde férias tranquilas junto ao mar até escapadas mais ativas, em contacto com a natureza ou com forte ligação à cultura local.

A nível prático, as propostas apresentam até 10% de desconto, já incluído no preço final, sendo válidas para estes destinos até ao final de fevereiro, para viagens a realizar até 30 de setembro. Ficam excluídas desta campanha viagens multidestino, viagens à medida, cruzeiros e seguros.

Percorra a galeria acima e descubra os destinos destacados pela TUI Portugal para viagens a cerca de duas horas de Portugal.

Temas: Férias baratas Destinos baratos

