Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 15min
Férias
Férias
Foto: JESHOOTS.COM, Unplash

Em 2026, é possível maximizar o tempo de descanso e aproveitar quase um mês e meio de férias, tirando apenas 13 dias úteis de licença. Com um planeamento estratégico das férias e dos feriados, pode garantir 44 dias seguidos para relaxar, viajar ou simplesmente descansar sem prejudicar o trabalho.

Já ultrapassámos a metade de 2025 e, convenhamos, o verão está a passar tão rápido que, num instante, já se estará a planear tudo para o Natal. Mas há boas notícias: 2026 promete ser o ano em que se poderá descansar mais do que um gato reformado.

Sabia que, com apenas 13 dias de férias bem planeados, é possível usufruir de 44 dias de descanso? Exatamente, quarenta e quatro dias — quase um mês e meio para ser a melhor versão de si próprio: de chinelos calçados, areia na toalha e um gelado a escorrer pelo braço.

Em janeiro, começa-se em grande: 1 de janeiro (quinta-feira) é feriado. Se tirar 1 dia de férias no dia 2 (sexta-feira), ganha 4 dias seguidos de descanso. Um mini-feriado logo no início do ano.

Em fevereiro, o Carnaval é a 17 (terça-feira). Para aproveitar, basta tirar 2 dias de férias nos dias 13 e 16 (sexta-feira e segunda-feira) e terá 5 dias de descanso para se mascarar de "trabalhador cansado que precisa urgentemente de bolos de bacalhau".

Em abril, a Sexta-feira Santa calha a 3 e a Páscoa a 5. Se tirar férias no dia 2 (quinta-feira), ganha mais 4 dias de folga para esconder ovos de chocolate ou para os comer sozinho, sem qualquer julgamento.

Em maio, o dia 1 calha a uma sexta-feira. Sem precisar de tirar férias, tem direito a um fim de semana prolongado de 3 dias.

Em junho, mês muito apreciado pelos portugueses patrióticos, há feriados a 4 (quinta-feira) e a 10 (quarta-feira). Se usar 3 dias de férias (5, 8 e 9), consegue 7 dias seguidos de descanso.

Em outubro, o dia 5 calha a uma segunda-feira. Não precisa de mexer nas férias; basta estar disponível para aproveitar mais um fim de semana prolongado.

Dezembro é o campeonato dos feriados. O dia 1 de dezembro calha a uma terça-feira. Se tirar férias a 30 de novembro, terá 4 dias de descanso. O dia 8 de dezembro, também numa terça-feira, pode ser aproveitado da mesma forma: tirando férias a 7, consegue mais 4 dias de descanso. Para o Natal e fim de ano, usando 4 dias de férias (28 a 31 de dezembro), consegue fazer 10 dias de descanso com sabor a rabanadas e espumante barato.

Feitas as contas, são usados 13 dias de férias e ganham-se 44 dias de descanso, com uma satisfação comparável à de encontrar 10 euros num bolso do casaco em janeiro. Além disso, ficam ainda 9 dias de férias — ou 12, dependendo se se têm, no total, 22 ou 25 dias úteis — para guardar para emergências da vida, como aquela semana em agosto em que todos os amigos vão para o Algarve e não se quer ficar sozinho.

2026 será um ano em que, com um pouco de esperteza e uma folha de Excel, será possível esticar os 22 ou 25 dias de férias. É para isto que a matemática serve!

Temas: Férias

