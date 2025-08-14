Descubre como conseguir 50 dias de férias em 2026 com apenas 22 dias marcados

Sabia que podes multiplicar os seus dias de descanso sem pedir férias a mais? Com este truque, 22 dias podem transformar-se em 50 dias de férias em 2026.

Se pensava que 22 dias de férias eram insuficientes, prepare-se para o truque que vai deixar qualquer colega com inveja: com 22 dias de férias, é possível desfrutar de 50 dias de descanso. Sim, leu bem: cinquenta! É quase como enganar o calendário… mas de forma totalmente legal. E o melhor de tudo? Este truque é especialmente pensado para quem trabalha ao fim-de-semana.

Depois do método que permitia aproveitar 44 dias de descanso gastando apenas 13 dias de férias, surge agora uma nova estratégia que possibilita usufruir de 50 dias de descanso.

O plano mestre das férias

2 a 5 de Janeiro → gasta 2 dias e tem 5 dias de descanso. Comece o ano a dormir até mais tarde, sem culpa;

13 a 17 de Fevereiro → gasta 2 dias e tem 5 dias;

2 a 6 de Abril → gasta 2 dias e tem 5 dias;

3 a 10 de Junho → gasta 4 dias e tem 8 dias. O verão aproxima-se: sol, praia e muita preguiça;

27 de Novembro a 2 de Dezembro → gasta 2 dias e tem 6 dias. O frio merece descanso extra;

4 a 9 de Dezembro → gasta 2 dias e tem 6 dias. Fim de ano antecipado? Sim, obrigada!

25 de Dezembro a 1 de Janeiro → gasta 4 dias e tem 10 dias. Natal e Ano Novo com descanso épico;

Nota importante: Algumas empresas exigem um mínimo de 10 dias úteis consecutivos. Nesse caso, ignore as opções de Dezembro e desloque-as para Junho, garantindo que ninguém fica prejudicado no calendário.

Se trabalha ao fim-de-semana, algumas destas opções podem não oferecer os dias extra completos. Mesmo assim, se cumprir todos os fins-de-semana incluídos, é possível usufruir de um total de 30 dias de descanso. Continua a ser uma boa otimização, mas não atinge os 50 dias, porque os fins-de-semana deixam de contar como «dias grátis».

Dica de mestre: marque estas datas no seu calendário. Depois, basta preparar a mala, ativar o modo «desligado do trabalho» e aproveitar cada segundo.

2026 vai ser o ano do descanso e, se alguém perguntar como conseguiu, basta dizer: «É magia… ou um bom planeamento».