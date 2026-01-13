3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Sonhar com férias na Europa sem gastar uma fortuna é possível. Se procura paisagens deslumbrantes, praias paradisíacas e experiências únicas sem comprometer o orçamento, estes 3 destinos são a escolha perfeita para 2026. Prepare-se para descobrir locais incríveis onde cada momento vale mais do que o preço que paga.

A influencer de viagens Stéphanie Carles partilhou a sua experiência em três países europeus extremamente baratos. São preços que fazem qualquer português recordar um tempo em que Portugal se distanciava bastante da realidade dos seus vizinhos europeus. O primeiro país que a influencer e autora do blog Hormigas x El Mundo destaca é a Bósnia-Herzegovina. “Comemos os dois por 7€. Se comer sobremesa, custa tudo cerca de 9€. Um apartamento inteiro no mês de junho custa [por noite] 23€ ou um quarto duplo por 21€. O litro de gasolina custa 1,20€”, escreveu.

No vídeo que acompanha as suas recomendações, Stéphanie realça a “natureza exuberante”, as “cidades incríveis” e as “praias paradisíacas”, bem como os passeios de montanha e as aldeias pitorescas.** (Veja na galeria acima alguns dos locais que pode ver neste país).

O segundo destino apontado pela influencer é a Albânia. Para garantir os melhores preços, Stéphanie aconselha viajar em maio-junho ou setembro-outubro. “Tem muito menos gente, dá para nadar sem problemas em qualquer praia e é bem mais barato do que em julho e agosto”, explica.

Relativamente aos preços, menciona que comeu uma “boa fatia de pizza por 1,15€” e que uma cerveja custa 1€. “Existem apartamentos na região mais cara da Albânia (Ksamil) por 25€ em meados de junho. Conhecemos um casal holandês mais velho que ficou em outubro em Ksamil por 10 euros por noite”, partilha. O litro de gasolina custa 1,85€. (Veja na galeria acima as incríveis praias desta região).

O terceiro país económico recomendado por Stéphanie é o Kosovo. Aqui, pizzas inteiras “muito bonitas e deliciosas” podem ser compradas por apenas 3 euros. A influencer conta ainda que um café, um gelado de duas bolas e um baklava (folhado doce com frutos secos típico do país) custam, no total, 2 euros. Uma refeição completa para duas pessoas fica por apenas 8 euros.

No Kosovo, um apartamento inteiro no mês de junho aluga-se por 25 euros por noite, enquanto um quarto duplo pode custar cerca de 18 euros. O preço da gasolina ronda 1,35€. Veja acima as fotos incríveis e a compilação em vídeo destes três destinos de sonho.