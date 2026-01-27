À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 51min

Imagine escapar da rotina e mergulhar num verdadeiro paraíso de águas quentes, sem ter de viajar durante horas. A boa notícia é que este destino de sonho fica a menos de duas horas de Portugal, oferecendo praias cristalinas, temperaturas amenas e experiências que vão tornar as suas férias em 2026 inesquecíveis. Descubra agora onde pode relaxar, explorar e aproveitar cada momento sem stress de viagem.

O início do ano é o momento perfeito para começar a planear as viagens de 2026. Se já está a pensar no destino ideal para as férias deste verão, Menorca surge como um verdadeiro refúgio. Existe uma praia tranquila, rodeada de natureza e com águas calmas, localizada a menos de duas horas de avião.

Trata-se da Arenal d’en Castell, no norte de Menorca, uma das ilhas mais serenas do arquipélago das Baleares. Nos últimos anos, tem vindo a conquistar cada vez mais portugueses, especialmente aqueles que procuram areais extensos, água quente e noites agradáveis que dispensam casaco. Aqui, o verão é vivido ao ritmo dos dias longos e do descanso sem horários.

A baía é ampla, com areia clara e fina e um mar translúcido que lembra uma autêntica piscina natural. Mesmo em época alta, é fácil encontrar espaço longe das multidões. Basta caminhar alguns minutos pelo areal para descobrir zonas mais calmas, perfeitas para relaxar, ler ou simplesmente flutuar em silêncio.

O ambiente é descontraído, com temperaturas elevadas mas agradáveis. A água do mar varia entre 24 e 29 graus, convidando a banhos prolongados, enquanto o ar se mantém morno mesmo após o pôr do sol. As noites são suaves e quentes, ideais para jantares ao ar livre ou passeios tranquilos junto à praia.

A entrada da baía, ladeada por formações rochosas, impressiona pela cor da água e pela sensação de calma. Mesmo nas zonas mais profundas, é difícil perder o pé, tornando este destino perfeito tanto para famílias como para quem viaja sozinho. Há pedalinhos com escorregas, barcos ancorados e recantos onde o tempo parece abrandar.

Onde ficar?

A oferta de alojamento é variada, incluindo apartamentos, casas particulares e pequenos hotéis. Destacam-se duas opções principais:

  • Uma orientada para famílias, com regime tudo incluído, parque aquático, animação e várias atividades para crianças.

  • Outra mais recente e tranquila, com serviço de alto nível, muito procurada por casais ou por quem valoriza o sossego. Situada num ponto elevado da baía, proporciona vistas amplas sobre o mar.

A zona dispõe ainda de restaurantes simples e acolhedores, onde o peixe e o marisco chegam frescos à mesa, como o La Paella ou o El Copas, além de supermercados, farmácia e comércio local, que tornam o dia a dia mais fácil.

Como chegar?

Durante o verão, existem voos charter diretos a partir de Portugal, com duração inferior a duas horas. Fora da época alta, as viagens normalmente exigem uma escala, geralmente em Barcelona ou Madrid, e são operadas por companhias como Vueling, Iberia, TAP, Ryanair ou EasyJet.

Do aeroporto até Arenal d’en Castell, o trajeto demora cerca de 30 minutos, seja de transporte público, táxi, Uber ou transfer privado. Pelo caminho, vale a pena apreciar o interior da ilha, com pequenas vilas, paisagens mediterrânicas e estradas ladeadas por muros baixos de pedra.

