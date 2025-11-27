Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 34min
Férias
Em 2026, é possível ter até 44 dias de descanso, gastando apenas 13 dias de férias.

Já imaginou transformar 13 dias de férias em 44 dias de descanso? Em 2026, isso é possível. O segredo está em alinhavar feriados com fins de semana e escolher cuidadosamente os dias para tirar férias. O resultado? Mais tempo para viajar ou simplesmente descansar. 

Em janeiro, por exemplo, o feriado de 1 de janeiro cai numa quinta-feira, e se tirar férias a 2 de janeiro, sexta-feira, consegue quatro dias consecutivos de descanso. Em fevereiro, durante o Carnaval, que se celebra a 17 de fevereiro, terça-feira, tirando férias nos dias 13 e 16, sexta e segunda-feira, consegue cinco dias de descanso. Em abril, com a Sexta-feira Santa a 3 e a Páscoa a 5 de abril, tirando férias no dia 2, quinta-feira, soma quatro dias de descanso. Em maio, o feriado de 1, sexta-feira, permite três dias seguidos de descanso sem gastar qualquer dia de férias. No mês de junho, durante os Santos Populares, existem feriados a 4 de junho, quinta-feira, e a 10 de junho, quarta-feira, e ao tirar férias a 5, 8 e 9 de junho, consegue sete dias consecutivos de descanso. Em outubro, o feriado de 5, segunda-feira, proporciona mais um fim de semana prolongado sem mexer nas férias. Dezembro é o mês mais vantajoso, considerado o dos campeonatos de feriados. No dia 1, terça-feira, tirando férias a 30 de novembro, soma quatro dias de descanso, enquanto no dia 8, terça-feira, tirando férias a 7, ganha mais quatro dias seguidos. Finalmente, tirando férias de 28 a 31 de dezembro durante o Natal e o Ano Novo, consegue dez dias consecutivos de descanso.

No total, os dias de férias utilizados são 13, mas os dias de descanso alcançados chegam a 44, ficando ainda disponíveis nove dias de férias para quem tem 22 no total, ou 12 dias para quem dispõe de 25.

 

