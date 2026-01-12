Com hotéis a 80 € e jantares a 15 €, este destino paradisíaco é aposta para 2026

Com preços irresistíveis — hotéis a 80 € e refeições a 15 € — este destino tropical transformou-se numa sensação em 2025. Em 2026, continua a atrair quem procura sol, mar e experiências únicas sem gastar muito. Uma oportunidade para descobrir paraísos escondidos e criar memórias inesquecíveis.

A página de Instagram @francktravels, conhecida por partilhar dicas de viagem, apresentou recentemente Samaná, na República Dominicana, como uma das ilhas paradisíacas mais económicas que já visitaram. No vídeo, o influenciador destaca hotéis em frente ao mar, com piscina, animação e regime de tudo incluído, a partir de 80 € por noite. Mesmo durante a época alta, segundo Frank, influenciador, é possível encontrar pacotes com voo direto e hotel por cerca de 1300 €, algo invulgar para um destino com estas características.

Alojamento

Os alojamentos em Samaná combinam conforto, piscina, animação e vistas deslumbrantes, com preços muito abaixo do esperado para um destino tropical. A existência de pacotes completos a valores competitivos reforça a ideia de que o local oferece qualidade sem comprometer a acessibilidade.

Natureza, praias e refeições acessíveis

Entre as atividades mais procuradas estão excursões a praias paradisíacas e ilhas privadas, muitas vezes com almoço incluído. Fora do hotel, experimentar a gastronomia local custa, em média, 15 € por pessoa, segundo Frank.

Conforto e segurança

De acordo com o influenciador, o destino é seguro e confortável, ideal para quem pretende descansar ou explorar a natureza. Com areia branca, mar cristalino e uma atmosfera tranquila, Samaná oferece tudo o que se procura numa escapadinha tropical a um preço surpreendente.

Melhor altura para visitar

Segundo o site Barceló Pin & Travel, os meses entre meados de dezembro e abril são ideais para conhecer Samaná. Para além de dias mais secos e temperaturas agradáveis, é nesta época que a baía recebe baleias-jubarte, que migram para estas águas quentes para procriar e cuidar das crias. Entre saltos, movimentos elegantes e o som característico das vocalizações, assistir a este espetáculo natural torna a experiência no destino ainda mais memorável.