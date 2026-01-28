Em 2026, explore este 'segredo' português comparado a uma ilha grega

Praia do Burgau: um dos segredos mais bem guardados da Costa Vicentina

Em pleno coração de Portugal, existe um destino pouco conhecido que parece ter sido tirado diretamente de uma ilha grega.

Não é preciso ir até à Grécia para descobrir uma praia de sonho. No concelho de Vila do Bispo, no Algarve, existe uma pequena vila piscatória com uma praia de areia fina e água cristalina, que vale a pena visitar nos dias soalheiros. Trata-se de Burgau, um dos segredos mais bem guardados da Costa Vicentina.

Com um areal de tamanho médio que se estende por uma baía encantadora, a praia de Burgau conquista quem a visita. As suas águas calmas e cristalinas, com temperaturas a rondar os 22ºC no verão, são perfeitas para mergulhos refrescantes e momentos de diversão no mar.

A paisagem é digna de um postal, com uma arriba que protege a praia dos ventos mais fortes, tornando o ambiente ainda mais agradável.

A tradição piscatória de Burgau mantém-se viva. No centro da baía, existe uma rampa que ainda serve os barcos dos pescadores, que saem ao mar de manhã cedo. Mais tarde, é possível saborear o peixe fresco nos restaurantes da vila.

A vila em si é um charme. Com casas pitorescas pintadas de branco e azul e ruas estreitas e sinuosas, Burgau convida à exploração a pé. É um destino que combina na perfeição a beleza natural com a autenticidade algarvia.

Percorre a galeria para ver as imagens.