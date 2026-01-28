Em 2026, explore este 'segredo' português comparado a uma ilha grega

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

Em pleno coração de Portugal, existe um destino pouco conhecido que parece ter sido tirado diretamente de uma ilha grega.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Não é preciso ir até à Grécia para descobrir uma praia de sonho. No concelho de Vila do Bispo, no Algarve, existe uma pequena vila piscatória com uma praia de areia fina e água cristalina, que vale a pena visitar nos dias soalheiros. Trata-se de Burgau, um dos segredos mais bem guardados da Costa Vicentina.

Com um areal de tamanho médio que se estende por uma baía encantadora, a praia de Burgau conquista quem a visita. As suas águas calmas e cristalinas, com temperaturas a rondar os 22ºC no verão, são perfeitas para mergulhos refrescantes e momentos de diversão no mar.

A paisagem é digna de um postal, com uma arriba que protege a praia dos ventos mais fortes, tornando o ambiente ainda mais agradável.

A tradição piscatória de Burgau mantém-se viva. No centro da baía, existe uma rampa que ainda serve os barcos dos pescadores, que saem ao mar de manhã cedo. Mais tarde, é possível saborear o peixe fresco nos restaurantes da vila.

A vila em si é um charme. Com casas pitorescas pintadas de branco e azul e ruas estreitas e sinuosas, Burgau convida à exploração a pé. É um destino que combina na perfeição a beleza natural com a autenticidade algarvia.

Percorre a galeria para ver as imagens.

Temas: Férias 2026 Verão Burgau Vila do Bispo

RELACIONADOS

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

Dicas

Uma estação de energia portátil para proteger o essencial: eletrodomésticos, alimentos e telemóveis

Ontem às 18:00

Vai levar o carro ou mota à inspeção em 2026? Não vá sem ler isto antes

Ontem às 17:00

Sabia que lavar a roupa a esta temperatura a faz durar mais tempo?

Ontem às 16:00

Nunca mais vais gastar tanto no aquecimento graças a estes cortinados

Ontem às 14:00

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

27 jan, 17:00

Estado oferece apoio de até 1500 euros para comprar bicicleta. Candidaturas estão quase a encerrar

27 jan, 16:00

Nunca coloque o aquecedor nesta temperatura se quer gastar menos

27 jan, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”

Ontem às 10:38

Cristina Ferreira justifica ausência de Cláudio Ramos: “Precisava de estar ausente do programa”

Ontem às 09:57

Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família

Ontem às 10:10

António José Seguro deixa promessa a Cristina Ferreira caso seja eleito Presidente da República

Ontem às 11:43

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

Ontem às 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

27 jan, 09:43

Fotos

Uma estação de energia portátil para proteger o essencial: eletrodomésticos, alimentos e telemóveis

Ontem às 18:00

Vai levar o carro ou mota à inspeção em 2026? Não vá sem ler isto antes

Ontem às 17:00

Sabia que lavar a roupa a esta temperatura a faz durar mais tempo?

Ontem às 16:00

Estes são os ex-concorrentes com quem Liliana e Fábio mantêm contacto após o «Secret Story 9»

Ontem às 15:55