Todos devíamos fazer isto antes de sair de casa para férias (mas quase ninguém faz)

Todos pensamos em malas e bilhetes, mas esquecemos algo crucial antes de sair de casa.

Deixar a casa para trás e partir para longe, seja por uma ou várias semanas, pode provocar alguma ansiedade, em graus mais ou menos intensos. Se a ansiedade se tornar incapacitante, estamos perante um nível patológico que requer avaliação profissional. Muitas vezes, já a 150 quilómetros de casa ou mesmo durante o voo, surge aquela dúvida que invade a mente: «Desliguei o fogão de manhã?», «tirei o ferro de engomar da tomada?», «desliguei a tostadeira?» ou «fechei a janela do quintal?». São várias as questões que podem surgir e aumentar consideravelmente a ansiedade.

Antes de mais, há uma recomendação antiga e comum: deixar a chave de casa a alguém de confiança, seja familiar, amigo ou vizinho. No entanto, existe um hábito menos usual, mas extremamente tranquilizador nestes momentos, conforme sugere a especialista em viagens Sunil Metcalfe, citada pelo site da Reader’s Digest: fotografar a casa antes de partir.

«Tal como reencaminhar os seus e-mails para um colega ou deixar o seu animal de estimação aos cuidados de alguém de confiança, tirar uma fotografia da porta de casa trancada, da porta da garagem fechada ou de qualquer aparelho desligado oferece-lhe a tranquilidade necessária para se desligar e aproveitar a viagem», explica Sunil Metcalfe. «Todos já passámos por aquele momento de aperto no estômago a caminho do aeroporto, em que pensamos ter cometido um erro grave nos preparativos da viagem. Ter uma fotografia elimina esse momento de pânico.»

Por isso, na próxima vez que viajar, fotografe ou grave mesmo um vídeo geral antes de sair de casa, dando especial atenção aos pontos que mais preocupam: fogão, forno, tomadas, esquentador e fechaduras. Naturalmente, por mais cuidado que tenha, acidentes podem sempre acontecer. No entanto, como salienta a Reader’s Digest, «mesmo que ocorra um incêndio, um assalto ou outro incidente inesperado durante a sua ausência, terá provas fotográficas de que não foi por algum descuido seu».