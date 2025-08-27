Todos devíamos fazer isto antes de sair de casa para férias (mas quase ninguém faz)

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 45min

Todos pensamos em malas e bilhetes, mas esquecemos algo crucial antes de sair de casa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Deixar a casa para trás e partir para longe, seja por uma ou várias semanas, pode provocar alguma ansiedade, em graus mais ou menos intensos. Se a ansiedade se tornar incapacitante, estamos perante um nível patológico que requer avaliação profissional. Muitas vezes, já a 150 quilómetros de casa ou mesmo durante o voo, surge aquela dúvida que invade a mente: «Desliguei o fogão de manhã?», «tirei o ferro de engomar da tomada?», «desliguei a tostadeira?» ou «fechei a janela do quintal?». São várias as questões que podem surgir e aumentar consideravelmente a ansiedade.

Antes de mais, há uma recomendação antiga e comum: deixar a chave de casa a alguém de confiança, seja familiar, amigo ou vizinho. No entanto, existe um hábito menos usual, mas extremamente tranquilizador nestes momentos, conforme sugere a especialista em viagens Sunil Metcalfe, citada pelo site da Reader’s Digest: fotografar a casa antes de partir.

«Tal como reencaminhar os seus e-mails para um colega ou deixar o seu animal de estimação aos cuidados de alguém de confiança, tirar uma fotografia da porta de casa trancada, da porta da garagem fechada ou de qualquer aparelho desligado oferece-lhe a tranquilidade necessária para se desligar e aproveitar a viagem», explica Sunil Metcalfe. «Todos já passámos por aquele momento de aperto no estômago a caminho do aeroporto, em que pensamos ter cometido um erro grave nos preparativos da viagem. Ter uma fotografia elimina esse momento de pânico

Por isso, na próxima vez que viajar, fotografe ou grave mesmo um vídeo geral antes de sair de casa, dando especial atenção aos pontos que mais preocupam: fogão, forno, tomadas, esquentador e fechaduras. Naturalmente, por mais cuidado que tenha, acidentes podem sempre acontecer. No entanto, como salienta a Reader’s Digest, «mesmo que ocorra um incêndio, um assalto ou outro incidente inesperado durante a sua ausência, terá provas fotográficas de que não foi por algum descuido seu».

Temas: Férias

RELACIONADOS

Descubra como conseguir 50 dias de férias em 2026 com apenas 22 dias marcados

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Nunca mais alugue uma casa de férias sem ter em conta estes 6 cuidados

Este é o erro que nunca deve cometer antes de sair de férias, alerta bombeiro

Ir de férias sem deixar um copo de água na bancada? Nunca mais

Está de férias e o patrão liga a pedir para voltar ao trabalho? Estes são os seus direitos

Dicas

É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida

Há 15 min

Diga adeus aos sprays: acabe em segundos com o cheiro depois de usar a casa de banho

Há 45 min

Experimente a adrenalina de um rio com um ambiente controlado neste parque português

Há 1h e 15min

A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

Há 2h e 15min

Diga adeus às manchas nas meias brancas com estas três dicas

Há 2h e 45min

Este é o aparelho que deve desligar da tomada quando a luz for abaixo

Ontem às 17:00

Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

Ontem às 12:41

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

Ontem às 11:39

Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

Hoje às 12:39

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

Ontem às 11:41

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Hoje às 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Ontem às 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Ontem às 10:38

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

25 ago, 11:32

Fotos

É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida

Há 15 min

Diga adeus aos sprays: acabe em segundos com o cheiro depois de usar a casa de banho

Há 45 min

Experimente a adrenalina de um rio com um ambiente controlado neste parque português

Há 1h e 15min

Todos devíamos fazer isto antes de sair de casa para férias (mas quase ninguém faz)

Há 1h e 45min